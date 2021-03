Escuelas Medias: "Si estaban preparados para la virtualidad no se notó"

La disputa entre padres y autoridades de las escuelas medias por la vuelta de la presencialidad sumó un nuevo capítulo esta tarde. Padres auto convocados pusieron una mesa en la esquina de 11 de abril y Zapiola, y comenzaron a juntar firmas para que los chicos regresen a las aulas.

Sobre este tema, y en diálogo con el móvil del programa "Nunca es Tarde" de LA BRÚJULA 24 FM 93.1, Eugenia Díaz, una de las madres que llevó adelante la iniciativa, aseguró que después de la masiva movilización dada la semana pasada no tuvieron novedades.

"No cambió nada" comentó. "Solo tenemos lo que les dijeron a los medios. Nada más". Según expresó, "necesitamos que nos den una fecha así los chicos pueden volver. Les pedimos que agilicen. Que nos den los planes que seguirán. Necesitamos que nos tiren luz. La virtualidad el año pasado no fue buena. Dijeron que se prepararon para este año. Si estaban preparados para la virtualidad no se notó".

Según comentó, las firmas recolectadas serán entregadas a los distintos equipos directivos y al Consejo Universitario de la UNS.