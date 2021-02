La histórica referente de la política y los derechos humanos, Graciela Fernández Meijide, dialogó con el programa "Nunca Es Tarde" de LA BRÚJULA 24 FM 93.1 sobre las repercusiones que dejó el descubrimiento de las vacunaciones VIP.

Al respecto, Meijide aseguró que "ni bien la gente se enteró hubo una indignación y un rechazo muy fuerte. El principal problema que hay es la duda que genera saber si hay suficientes vacunas y si llegarán a tiempo. Le hace mal a cualquier gobierno que la gente tenga incertidumbre en temas tan trascendentales, como son la salud y la economía".

Sin medias tintas, la ex ministra de Desarrollo Social cerró el concepto afirmando que "se trató de un caso de corrupción y de falta de equidad que indigna a la gente".

Sobre ese punto reflexionó y mencionó "que hay que estimular este momento para exigir de acá en más, ¿Qué van a hacer? En los próximos tres años de gobierno, y además en lo inmediato, deberán solucionar y explicar con total claridad cuántas vacunas vamos a recibir, de dónde van a venir, y ser capaces de publicar, así la gente no lo lea, para saber quién se vacunó y en qué lugar".

Volviendo a la situación de la confianza, comentó que "no se recupera confianza con un discurso como el que hizo el presidente, que por un lado condenaba el hecho, y por el otro decía que no hay que exagerar. O se revolvía a decir por qué no investigan a Macri. Escuchen… hace un año largo de gobierno… ¿Hasta cuándo le van a echar la culpa al gobierno anterior? Así haya tenido responsabilidades… para algo se eligió a otra persona… para que hiciera las cosas de diferente manera".

Por último, y a su modo de ver, "en este momento cada cosa que se dice, se hace o no se hace, es pérdida de confianza. Mi experiencia en la política y en la vida, es que si no hay confianza en quienes dirigen, el interés se va para otro lado. Necesitamos confiar. Encarecidamente le pido a este gobierno que haga las cosas de tal manera de aquí en adelante para que la gente pueda recuperar la confianza. No importa si yo lo voté o no. Quiero que le vaya bien por todos nosotros".