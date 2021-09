“Estoy preocupada por la situación, pero no se compara con el 2001”

Graciela Fernández Meijide, experimentada dirigente política argentina, analizó esta mañana en LA BRÚJULA 24 la ebullición que se vive dentro del gobierno nacional, a partir de una fractura interna que determinó la ola de renuncias dada a conocer en la tarde de ayer.

“Estoy preocupada por la situación institucional. El único paralelismo con 2001 es la renuncia del vicepresidente Chacho Álvarez, los demás quedamos en nuestros cargos. Aquello fue algo que no aprobé y fue un golpe al Presidente, que no tuvo la extensión que tendría lo que está pasando ahora”, reflexionó Fernández Meijide, en el programa “Bahía Hoy”.

Con relación a los episodios que tienen la lupa puesta en la Casa Rosada, enfatizó: “Cristina, La Cámpora y Alberto perdieron en las PASO, incluso en lugares que jamás imaginaron, provincias donde siempre ganaban. En Formosa no perdieron, pero el eterno gobernador Insfrán sacó muchísimos menos votos que los que lograba habitualmente”.

“Si uno mira lo que sacó Juntos por el Cambio respecto a las PASO de 2019, logró un punto menos, pero el Frente de Todos bajó aún más su caudal de sufragios. Dejar de votarlos tiene que ver con sus propias filas. Imaginaba que con el resultado, Cristina iba a intentar radicalizarse. Cualquier grupo que tiene una fuerte ideología y se achica, se radicaliza, no sabe salir de otra manera”, mencionó la madre de un desaparecido.

Y fue aún más allá: “A Cristina sólo le importa ella y su familia, el interés de lo que le pasa al país es secundario. El Presidente reaccionó porque quienes renunciaron o piensan hacerlo son personas puestas por Cristina. Creo que hay una resistencia. La CGT que suele ser bastante sensata porque sabe cómo son las cosas, está apoyando a Alberto Fernández, lo propio que algunos gobernadores e intendentes que no bancan más a Cristina”, afirmó la ex integrante del Conadep.

“Ojalá el Presidente resista, no acepte la intimación de desprenderse de aquellos en los que más confía, sobre todo de Guzmán, porque ha sido quien negoció con el FMI, con el cual es necesario llegar a un acuerdo porque peor no se puede estar económicamente. Espero que el ministro siga adelante. De no ser así, habría que preguntarse quién serio y dispuesto a hacer bien las cosas aceptaría ser nombrado por este gobierno. Cualquiera de nosotros huiría corriendo”, indicó.

Por último, Fernández Meijide reconoció que “es difícil trabajar en estas circunstancias. La oposición va a quedar expectante y es garantía de que la gente votó a una fuerza política, lo ocurrido en las PASO fue un acto de ciudadanía muy fuerte. No están desperdigadas las fuerzas, están unidas y esto los va a unir aún más”.