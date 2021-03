Fuerte cruce entre dos concejales por la vacunación vip

Con la vacunación VIP como foco, pero bajando el debate al plano doméstico, la noche de LA BRÚJULA TV fue escalando en su nivel de tensión.

Todo quedó sujeto al tema de las últimas horas: la presentación de declaraciones juradas para saber qué funcionario se vacunó contra el Covid-19 y cual no, teniendo por un lado a Juntos por el Cambio, con todo entregado, y al Frente de Todos aún evaluando qué harán.

En la mesa del programa, junto a los periodistas Germán Sasso y Martín Noir, Paula Echeverría (concejala Frente de Todos) y Marcos Streitenberger (concejal Juntos por el Cambio) se sacaron chispas. A continuación, la transcripción del cruce:

MS - "Nosotros hace una semana presentamos un proyecto pidiéndole a Región Sanitaria y a PAMI, que informen por qué faltan vacunas, que muestren los listados y queremos saber si en Bahía Blanca hubo vacunación VIP. En Pergamino han vacunado en locales de La Cámpora, en Azul hubo irregularidades, y en otros lugares de la provincia de Buenos Aires. Si no hay nada que ocultar, ¿Por qué tardan más de tres días en presentar los listados?.

PE - "Me alegro que puedas haberte aggioornado. Cuando leí el proyecto que presentaste en el Concejo me dio la impresión que lo había escrito alguien que no tenía roce con el sistema de salud y con la organización de ese sistema. Ahora que nombras a la Región Sanitaria digo... ¡Bien, que bueno!, porque el proyecto dice la Unidad Sanitaria número uno..."

MS - "El proyecto dice Región Sanitaria, Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires…"

PE - "Humildemente te lo digo, yo también puedo tener un montón de errores, pero para mí es un error de concepto muy importante. Estoy formada 11 años en salud y soy médica especialista…"

MS - "¿Y trabajas en una Unidad Sanitaria?"

-Cruzan miradas y se produce un corte abrupto-

PE - "La segunda sensación que me dio es… saber si leíste el plan estratégico de vacunación contra el Covid-19 de la República Argentina…"

MS - "Si por supuesto. ¿Hay vacunatorios VIP en la República Argentina? ¿Vos podes afirmar que en Bahía Blanca no hay vacunatorios VIP? ¿Por qué no presentan la declaración jurada?"

PE - "A mí me interesaría que me digas cuál es la población objetivo si leíste el plan estratégico de vacunación…"

MS - "¿Vos sabías que hay 50 mil personas del personal de la salud contagiados de Covid y más de la mitad no se vacunaron? Y vos que no prestas… ¿Qué función prestas Paula? ¿Vos prestas alguna función? En esta pandemia todos los concejales estuvimos trabajando en políticas sociales y ninguno se vacunó… ¿Por qué no respondes la declaración jurada? ¿Dónde trabajaste? El horario, el lugar... una persona de 30 años que se vacunó y que dice que no es factor de riesgo por lo que declara…"

PE - "La declaración jurada es respecto a la vacunación. ¿Vos mes estás cuestionando mi rol como médica en esta pandemia? Yo te recomiendo es que tengas mayor diálogo con los funcionarios de tu gobierno. Porque si me pedís a mí que hable sobre mi desarrollo o lo que he hecho durante esta pandemia, puedo contarte un montón de cosas".

"Pero también le consta a la Secretaría de Salud en todas sus jerarquías la disposición que he tenido para con el trabajo porque cuando veíamos el escenario que se estaba dando en el mundo, todos los profesionales de la salud nos pusimos a disposición".

"Personalmente me comunique con el Secretario de Salud, Pablo Acrogliano, para ponerme a disposición el 20 de marzo, cuando el tema de la vacuna no estaba ni soñado, y de ahí en adelante, para que estés informado y asesorarte, podemos hablar de un montón de gestiones para poner el cuerpo para la comunidad… ¿Este proyecto qué pretende ofrecer?".

MS - "Nosotros lo que pretendemos es saber. No entendemos por qué no quieren mostrar los listados. El viernes el intendente pidió que presenten una declaración jurada contando quién se vacunó y quien no, y a las 8 de la mañana estaban todas las declaraciones juradas de Juntos por el Cambio… Si uno hizo las cosas legalmente, ¿Por qué no presentan las declaraciones juradas?"