Vacunas vip: "No se puede entender que se hagan las cosas mal adrede"

Gustavo Carestía, director del Hospital Municipal, habló esta mañana con el equipo periodístico del programa "Tal cual es", emitido por LA BRÚJULA 24. Obviamente, el tema del "Vacunatorio Vip" fue el eje de la conversación.

"Me parece que lo que sucedió en el Gobierno Nacional es un grave error, y lamentablemente las consecuencias pasan por las suspicacias. Pero el tema de la vacunación es muy serio, esto lo que hace es traer más incertidumbre en la gente", afirmó el profesional al comienzo de la entrevista.

Y agregó: "Creo que tenemos la obligación de mirar un poco más allá, porque esto se suma a las desprolijidades que se han realizado con la vacunación desde el principio, pero que uno puede entender porque se trata de algo nuevo y masivo. Lo que no se puede entender es que hagan las cosas mal adrede".

"Uno puede disculpar algunas desprolijidades, pero eso no. Esto es grave y tiene consecuencias, la gente se confunde un poco y no le hace bien a nadie. Todos tenemos que ponernos las pilas para que la vacunación funcione lo mejor posible", apuntó Carestía.

Cómo se vacuna en el Municipal. "Nosotros recibimos un listado que se abre cuando llegan las vacunas, se sigue estrictamente el protocolo del Ministerio de Salud de la Provincia, nosotros no nos desviamos ni una coma de eso".

"Los individuos tienen turno, fecha y horario, vienen acá con el certificado que reciben por mail, hacen la declaración jurada pertinente y se lo vacuna. Hasta ahora hemos aplicado solamente al personal de Salud, la mayoría de nuestro hospital".

Gente que busca privilegios para vacunarse. "Es habitual, no me llamaron a mí específicamente, pero ha ocurrido. No tendría nada de malo que pase porque la gente está ansiosa. El error sería responder que sí, mientras la respuesta no sea esa no hay problema".