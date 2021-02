"En las elecciones me vi diciendo, esto no va a cambiar, así que ese mismo día saqué pasaje a Barcelona"

El bahiense Marco Caldironi, conocido popularmente por su nombre artístico, "Mareke", se brindó a pleno en un nuevo Instagram Live de LA BRÚJULA 24. Entrevistado por Leandro Fernández Suñer, el artista entre otras cosas, explicó cuándo decidió emigrar a Europa.

"En 2019, a fines de enero, decido a hacer un viaje por una separación que tuve. Fueron tres meses de viaje, entre España, Italia, Inglaterra… y cuando vuelvo, me quedó gustando, y a mitad de año decido volverme a Europa" comentó Marco.

Sobre cual fue el detonante para esa decisión, aseguró que "en las elecciones de ese año yo me vi reflejado en mi papá diciendo esto no va a cambiar y es horrible el mensaje para la gente muy nacionalista, pero yo me vi reflejado en él y diciendo esto no va a cambiar, así que ese mismo día saqué pasaje para Barcelona".

Sobre la particular manera con la cual inició la charla, tomando fuertemente una botella de aceite de cocina, el propio "Mareke" explicó el motivo: "Mi mamá me dijo que agarre algo porque cuando hablo muevo mucho las manos, así que agarré este aceite. No es chivo. Espero que mi mamá esté orgullosa".

Más adelante explicó que "no reniego de la imitación, pero es feo cuando se te encasilla. En Argentina no tenía la posibilidad de hacer otra cosa. Yo también soy actor; me formé siete años. También puedo cantar, desarrollar un guion… el medio argentino te encasilla. Después dicen: ¡Uh mirá! Francella también puede… y claro que puede, pero si siempre lo encasillaban con el humor".

Y en ese aspecto, totalmente sincero, confesó que "sentía que ya tenía mi techo como imitador. Estuve trabajando con Lanata y más arriba solo estaba Showmatch y en radio para mí no hay nada mejor que la Rock and Pop; perdón por las demás, pero ya lo había logrado también. ¿Qué me gustaría? Hacer una serie en Netflix".

Mirá la entrevista completa en el siguiente link.