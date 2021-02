Hubo más de 60 denuncias por fiestas clandestinas en Bahía

José Luis Montanaro, titular del área de Fiscalización de la Municipalidad, manifestó hoy su preocupación por la gran cantidad de fiestas clandestinas que se realizan en Bahía Blanca, a pesar de la pandemia producida por el coronavirus y las regulaciones vigentes.

En una entrevista realizada por el equipo del programa "Tal cual es", en el aire de LA BRÚJULA 24, comentó que "estuvo movido todo el fin de semana, tuvimos más de 60 llamados de vecinos denunciando fiestas, que en su mayoría fueron reuniones familiares".

"Detectamos cinco, en las cuales había entre 50 y 100 personas", argumentó el funcionario local.

Y detalló: "Se dieron en Vieytes 3200, Zelarrayán 1500, Ingeniero Luiggi 2200, Esmeralda al 1100 y la última, que fue anoche, en Clegg y Matheu", describió.

Por último, a modo de análisis, Montanaro aseguró que "lo que más preocupa es la desaprensión, primero por la cuestión sanitaria ya que no se respeta el distanciamiento y más del 90 por ciento no usa tapabocas. Pero además, los lugares no cuentan con habilitación".