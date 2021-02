"Se va a trabajar fuertemente para erradicar el transporte ilegal de personas"

El Secretario de Movilidad del municipio, Tomás Marisco, se refirió esta mañana a la primera interceptación de un vehículo que funcionaba como Uber en Bahía Blanca. La misma se llevó a cabo ayer en la esquina de Santiago del Estero y Zelarrayán y fue realizado por la Dirección de Ordenamiento Urbano en conjunto con la DDI para aplicar la ordenanza de transporte irregular de pasajeros (taxis y remises truchos).

"Se va a trabajar fuertemente en erradicar el transporte ilegal de personas y Uber, por el momento, forma parte de ese universo. Desde las ordenanzas que se sancionaron recientemente, tenemos más facultades para controlar esto, porque sabemos que en medio de una coyuntura económica muy delicada se han expandido este tipo de prácticas", refirió el funcionario en comunicación con el programa Hoy también, de LA BRÚJULA 24.

"Como estado debemos reaccionar y proteger a quien cumple con las normas, y tiene el carnet profesional habilitante, reliza la VTV cada 6 meses, tiene un legajo autorizado y paga su monotributo e ingresos brutos. Si no se trata una ventaja comparativa importante para quien no lo hace y trabaja de la misma manera. Hemos escuchado comentarios que decían que el Municipio no deja trabajar, pero la realidad es que nosotros permitimos que todos trabajen, pero dentro de un arco normativo claro", agregó.

Con respecto a lo sucedido ayer, aclaró que el vehículo no contaba con el seguro correspondiente y además no contaba con las medidas de seguridad necesarias como para cumplir con el protocolo vigente en el marco de la pandemia de coronavirus.

De todos modos, Marisco no descartó que en algún momento, Uber pueda funcionar en Bahía Blanca, aunque según mencionó, deberá "realizar un proceso de adaptación".

"En muchas otras ciudades donde funciona, Uber se ha tenido que adaptar a determinadas normas. Por los datos que tenemos, en otros lugares donde también había una gran cantidad de legajos y llegó Uber, no se generaron mayores inconvenientes. De todos modos, primero tendrían que adaptarse a las reglas y después sería cuestión de competencia", mencionó.