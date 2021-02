Interceptan al primer Uber en Bahía

Un operativo en la esquina de Santiago del Estero y Zelarrayán realizad por la Dirección de Ordenamiento Urbano en conjunto con la DDI para aplicar la ordenanza de transporte irregular de pasajeros (taxis y remises truchos) determinó el primer arresto de un Uber en Bahía Blanca.

Fuentes oficiales consultadas por la redacción de LA BRÚJULA 24 confirmaron que se realizó un procedimiento consensuado con el Juzgado de Faltas para interceptar a conductores de la plataforma que se estaría instalando en la ciudad y cumplen con el servicio de manera irregular.

Por último, se aclaró que luego de detener a Julián Barcelona, se le retuvo el vehículo. La norma establece, además, sanciones que van desde 80 hasta 400 mil pesos y el secuestro de la licencia de conducir hasta 180 días. El procedimiento se va a repetir durante el fin de semana.

Martín Moyano, titular del área municipal encargada del contralor, sostuvo en LA BRÚJULA 24 que "al no haber tramitado nada ante la Municipalidad, Uber lleva pasajeros en vehículos que no reúnen las condiciones requeridas, como tampoco las reúnen los conductores. Es una empresa que se aprovecha de la situación de personas jóvenes como en este caso que no tienen ni siquiera carnet profesional, ni contaba con la barrera de Covid-19 en el vehículo".