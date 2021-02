Riesgo de derrumbe en la obra: "Lo sucedido no es mi responsabilidad"

La situación que se vivió en un edificio en construcción de Monte Hermoso despertó múltiples interpretaciones, a raíz del riesgo que representaba --al menos a simple vista-- la endeble imagen que daba un balcón de la obra ubicada en calles Chaco y Luzuriaga.

El ingeniero y ex funcionario municipal bahiense, Rubén Valerio, desmintió las acusaciones que pesaban sobre su persona, en una entrevista que le brindó esta mañana a LA BRÚJULA 24, muchas de ellas surgidas a partir de las redes sociales.

"El edificio no corre ningún tipo de riesgo, el balcón cedió y está apuntalado. Quiero deslindar responsabilidades de mi persona con respecto a que el trabajo está mal hecho. Me limité a la construcción, no tengo nada que ver con el proyecto y los cálculos. Si falló el material tendrán que determinarlo quienes correspondan. Estaré, si lo requieren, para solucionar el problema. Cuando se ensucia a la gente, sobre todo en las redes, me molesta bastante", resaltó Valerio en el programa "Tal Cual Es".

Y enfatizó que "el problema está focalizado en ese balcón porque hay una carga importante que generó el colapso parcial. Esto lo determinarán los profesionales que participaron en los cálculos de la estructura. La obra estaba parada, incluso yo no tenía intervención en el edificio y dependerá del dueño saber si se va a retomar".

"La Municipalidad presentará la documentación para determinar su continuidad. Los profesionales actuantes se van a encargar de detallar cuáles son los pasos a seguir. Nada de lo sucedido es mi responsabilidad. Previo y durante la hormigonada, se le había exhibido al dueño lo que se estaba haciendo. Incluso, yo estuve en la ejecución. Todo se hizo de acuerdo al proyecto, no hubo mano de obra barata", concluyó Valerio.