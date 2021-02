El intendente recibió a la familia del chico atacado por una perra en Palihue

El intendente Héctor Gay se reunió esta mañana con familiares del niño de 4 años atacado por una perra el pasado 27 de enero en la plaza del Barrio Palihue. El jefe comunal se interiorizó sobre la evolución del menor y se puso a disposición de la familia, a la vez que informó lo actuado desde el Municipio a partir del hecho.

Gay les mencionó que el área de Veterinaria y Zoonosis del municipio coordinó una entrevista para reunir los datos necesarios para el procedimiento. También se contactó al dueño del animal para labrar el acta correspondiente, que luego fue elevada al Tribunal de Faltas para la prosecución de las actuaciones.

Se indicó, además, una observación antirrábica a la rottweiler durante diez días, y se verificó el resultado de la prueba, que fue negativo.

El hecho tuvo lugar el pasado 27 de enero, alrededor de las 16:30, en la intersección de las calles León de Iraeta y La Falda, cuando un Rottweiler de color negro, cola larga y con collar se abalanzó contra la humanidad de la criatura.

El can lo mordió en diferentes partes del cuerpo. Incluso, también lesionó a la mamá del chico cuando intervino en el dramático episodio.

"Eran tres los perros, pero esa fue derecho a mi hijo, lo agarró de la pierna y no lo soltaba. Empezamos a forcejear, yo trataba de arrastrarla con el collar. Quería ponerle la mano en la boca para que me mordiera a mí y no al nene. Lo agarró de la cabeza, del cuello, tiene todo agujereado. Llegué a pensar que me lo mataba", contó la mujer, con la voz entrecortada por el llanto.

El perro pertenece al dirigente político Dámaso Larraburu, quien tras conocer el hecho también se puso a disposición.

"Ayer mi perra se escapó, yo la corrí y cuando di la vuelta habré tardado unos tres minutos. Estaba frente a la ex sociedad de fomento, la tomé y la traje a mi casa de vuelta. Continué con mis actividades y a la noche me mandó un amigo una publicación de un grupo de Facebook del barrio. Por las características que se dieron, fue mi perra".

"Se ha escapado en alguna otra oportunidad, es un animal grande y pesado. No soy un experto, pero cuando muerden, no sueltan. No hay excusa alguna por lo que pasó", reconoció.