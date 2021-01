"Casi me lo mata", contó la mamá del nene atacado por un perro

Solange es la mamá del chiquito que está internado en el Privado del Sur como consecuencia de las heridas sufridas a raíz del brutal ataque de un Rottweiller en la plaza del barrio Palihue. Y esta mañana habló con el equipo del programa "Bahía Hoy", por LA BRÚJULA 24, para recordar lo ocurrido.

"Eran tres los perros, pero esa fue derecho a mi hijo, lo agarró de la pierna y no lo soltaba. Empezamos a forcejear, yo trataba de arrastrarla con el collar. Quería ponerle la mano en la boca para que me mordiera a mí y no al nene. Lo agarró de la cabeza, del cuello, tiene todo agujereado. Llegué a pensar que me lo mataba", contó la mujer, con la voz entrecortada por el llanto.

Según explicó la damnificada, ella estaba con sus dos hijos paseando por el espacio público cuando el menor de ellos fue abordado por el animal. "Salió un vecino, paró un auto y la perra un poco se desconcentró. La pude sacar y le grité al señor del auto que se llevara a mis hijos".

"Leí tantas veces estas noticias, pero nadie dice que este animal te puede comer vivo a tu hijo".

Respecto del estado actual del niño, remarcó que "tiene todo abierto, se le veía el hueso". Y recordó también que "todo Palihue me escribió porque es una perra conocida, son de Dámaso Larraburu y lo voy a denunciar. Ya mordió a otro nene. Incluso a otra gente le han dicho que esos perros son intocables, pero a mí no me va a arreglar nadie por plata".

"La perra estaba totalmente ensañada, lo mataba. Y las otras dos giraban alrededor y no dejaban pasar a nadie. El nene pasó anoche a cirugía y veremos cómo evoluciona. Los perros deberían ser entregados a Zoonosis peara ver si tienen alguna enfermedad", aseveró con indignación.