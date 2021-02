Desgarrador relato: "No quiero aparecer muerta"

Berenice Lusi está viviendo un verdadero calvario. Desde hace unos meses se siente hostigada por Facundo Ezequiel Salum, su ex pareja, quien no solo la amenazó en más de una oportunidad, sino que también la agredió brutalmente, tal como relató esta mañana en LA BRÚJULA 24.

"Cuando me tiró comida caliente tanto a mi como a nuestros dos hijos de dos y cinco años decidí separarme, fue la gota que rebalsó el vaso. Incluso me rompió el negocio que teníamos en la que era nuestra casa", destacó la joven, en el programa "Tal Cual Es".

Y siguió con la crónica de la pesadilla: "Me escondí en un departamento, la Policía me encontró y le avisó dónde estaba. Incluso, tres uniformados vinieron de mala manera a preguntarle a mi hermana por mi paradero y el de mis hijos".

"Luego, le disparó con un arma a la persona que estaba conmigo. A partir de allí, cuando parecía que todo se había calmado, me mudé y me empezó a venir a buscar de noche. Hasta que me vio con alguien y me gritaba desde abajo", refirió la víctima, en otro segmento de la entrevista radial.

Por último, luego de admitir que siente miedo de aparecer muerta, rememoró: "Me encontré con él en su casa y me dio una tremenda paliza a patadas. Terminé en el forense con la DDI. Le allanaron la casa y lo detuvieron, pero lo liberaron al otro día. Y volvió a amenazarme".