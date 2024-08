Fabiola declaró que fue inducida a abortar durante su relación con Alberto Fernández

Fabiola Yañez reveló que en 2016, apenas comenzó su relación con Alberto Fernández y se fueron a vivir juntos a Puerto Madero, al departamento de José “Pepe” Albistur, ella quedó embarazada. Sin embargo, su pareja le habría dicho que eso no podía ocurrir y que la relación estaba empezando. Y, en ese contexto, se vio inducida a abortar.

Ese relato forma parte de la presentación que hizo la ex primera dama en el marco de la querella que formalizó contra el ex presidente por lesiones graves, agravados por el vínculo y por haber sido cometidos en un contexto de violencia de género bajo abuso de poder y autoridad, en concurso real con amenazas coactivas.

En uno de los tramos de su presentación Yañez habla de “violencia reproductiva”. Se conoce así a las prácticas que directa o indirectamente comprometen y violan la autonomía reproductiva, entendida como la capacidad de las personas de decidir si quieren tener hijos/as o no y en qué momento. Todo forma parte de la descripción que, se espera, ampliará mañana en el marco de la declaración testimonial que se fijó por zoom para poder escucharla y enmarcar los episodios de violencia que detalló haber sufrido.

Yañez dedicó un capítulo a contar cómo fue su historia de pareja con Alberto Fernández. Allí dijo que se comprometieron en mayo de 2016, pero que ya antes de esa fecha había hostigamiento y acoso. “Ya desde antes de la convivencia, su hostigamiento y acoso psicológico era constante”, afirmó y relató que en ese entonces Fernández estaba obsesionado con que si ella salía era porque lo engañaba. Según planteó, las “lesiones graves dejaron secuelas de daño psicológicos hasta el día de hoy”. Trascendió que en ese contexto enmarcó el aborto que relata. Tras ello, vivieron separados pero ella después regresó al departamento de Puerto Madero.

Ampliación de la declaración

La ex primera dama Fabiola Yañez declarará mañana martes en la causa de violencia de género contra su ex pareja y ex presidente de la Nación Alberto Fernández. Será por videoconferencia desde Madrid, España, donde reside actualmente y ante el fiscal federal de Comodoro Py Ramiro González, a cargo hoy de la causa judicial. Fuentes judiciales informaron a Infobae que la declaración será a las 10 horas. Yañez ampliará la presentación que hizo hoy ante la justicia en la que sostuvo que “el maltrato, el hostigamiento, el desprecio, las agresiones, los golpes eran constantes” de parte de Fernández.

El testimonio será clave porque se espera que aporte precisiones, además de las preguntas y los datos que la justicia busque preguntarle sobre el contexto de los hechos que puedan derivar en medidas de prueba para corroborarlos y avanzar hacia una citación a indagatoria del ex presidente.

También porque puede definir el tribunal en el que se investigue lo ocurrido. La causa está actualmente en los tribunales de Comodoro Py porque fue un desprendimiento del expediente de los seguros donde investigan hechos de corrupción durante el gobierno de Fernández. Pero la defensa del ex presidente ya solicitó que la causa por violencia de género pase a la justicia federal de San Isidro, donde tiene jurisdicción la Quinta de Olivos. La declaración definirá el destino de la causa.

Fuente: Infobae