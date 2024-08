Qué más sigue en la causa contra Alberto Fernández

El fiscal federal, Ramiro González, le tomó este martes declaración testimonial a Fabiola Yañez. Durante más de tres horas y media escuchó un relato -de a momentos- cronológico sobre los sucesos de violencia de género que le atribuye a Alberto Fernández. Señaló circunstancias que fueron escenario de los diversos episodios de violencia a los que habría sido sometida. En esta etapa la fiscalía iniciará la investigación, ordenará medidas de prueba y junto con ello, debe delimitar el objeto de la causa.

Una de las tantas decisiones que debe tomar el fiscal, quien por decisión del juez federal Julián Ercolini, tiene a cargo la investigación, es si Alberto Fernández debe ser investigado por el delito de lesiones leves o se puede agravar la figura penal que le atribuyan en esta etapa.

Hasta el momento, el ex presidente cuenta con una imputación por lesiones leves cometidas en reiteradas ocasiones. Hay que recordar que la figura de violencia de género no existe en el Código Penal, por eso la justicia habla de lesiones leves que es la tipificación delictiva actual de las golpizas. Por ese motivo, la ex primera dama sostiene que todo lo sufrido en la prolongación del tiempo debería conducir a las autoridades judiciales a ampliar el cuadro acusatorio.

Al momento de explicar por qué la calificación penal debería ser violencia grave, se detalló que las lesiones sufridas habrían dejado secuelas de daños psicológicos, que le impidieron ejercer sus funciones y su vida normal por más de 30 días. Esa temporalidad es lo que distingue un delito del otro.

En referencia a ese aspecto hizo una extensa enumeración, en la que habló de maltratos, hostigamiento, desprecio, agresiones y golpes, que “resultaban ser una constante”. A continuación dijo que todas esas conductas por parte de Alberto Fernández, eran una “habitualidad”, lo que habrían producido “indudables secuelas de carácter psicológico”.

Frente a este pedido formal, más los hechos denunciados durante la extensa audiencia donde brindó detalles de fechas aproximadas, situación en las que habría sido atacada física como verbalmente, el fiscal Ramiro González inicia la etapa de investigación de los hechos. Es decir: comenzar a corroborar todos los aspectos que construyen esta causa desde que Yañez manifestó su voluntad de denunciar penalmente al ex Jefe de Estado.

Para avanzar en esta línea de trabajo, la fiscalía analiza las diversas medidas de prueba que impulsará, desde citar a posibles testigos de los sucesos de violencia relatados por la ex primera dama, la documentación que irá aportando a la causa como registros médicos, prescripción de mediación, tratamientos a los que estuvo sometida. Asimismo, un análisis de las fechas mencionadas para “el entrecruzamiento de datos y confirmar todo lo expresado”, indicó una fuente judicial.

Con un cuadro probatorio inicial, el representante del Ministerio Público Fiscal delimitará el objeto de la causa: los hechos que se investigan y qué delitos bajo el grado de sospecha en esta etapa se le atribuyen a Alberto Fernández.

Con una imputación formulada y especificado los hechos bajo investigación, más adelante será el momento de escuchar en sede judicial a Alberto Fernández, en el marco de una declaración indagatoria, instancia en la que podrá defenderse de los delitos atribuidos.

Fuente: Clarín