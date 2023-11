Larraburu apuró al aire a Baylac: “Vos ya estás convencido de votar a Massa”

El histórico dirigente peronista Dámaso Larraburu apuró a su antiguo compañero legislador el radical Juan Pablo Baylac de cara a las definiciones para el balotaje presidencial asegurando que ya estaba convencido de votar al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa.

Frente a las cámaras del programa La Brújula TV, ambos dirigentes históricos de sus espacios, expusieron sus análisis para la elección que definirá quién será el próximo presidente de Argentina.

“Va a votar a Massa, al final, sí. Vos ya estás convencido”, chicaneó Larraburu a Baylac, a lo que este respondió: “No es mi caso, todavía. Yo conozco al potrillo por el paso, así que mi no me cuenta este muchacho Massa y al otro ni siquiera por el paso, lo conozco por las ideas y ni el paso de Massa, ni las ideas de Milei, todavía me convencen”.