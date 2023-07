“Me dijeron que el árbitro tenía la clara decisión de voltear a Sansinena”

San Francisco se consagró ganador del Apertura de la Liga del Sur tras vencer a Sansinena con un polémico gol de Alejandro Vila, que antes de empujarla a la red terminó frenando la pelota con la mano, y ni el árbitro Oscar Perotti ni los líneas advirtieron ese momento.

Al respecto, el referente de Sansinena, Dámaso Larraburu, opinó sobre el encuentro que se jugó el sábado por la tarde en el Gustavo Novoa. “La verdad que justo estaba en viaje en Tandil por el partido de Sansinena ante Santamarina pero me enteré del resultado cuando llegué”.

“Después vi una foto cuando llegamos el domingo a la noche, y si bien la foto no es el mejor reflejo, pero parecería que la pelota entra con un claro empujón de mano pero no quiero darlo como definitivo”, agregó en diálogo con Bahía Hoy.

“A mí el sábado cuando me estaba yendo a Tandil una persona muy vinculada al fútbol me dijo `(Oscar) Perotti tiene la clara decisión de voltear a Sansinena´ pero lo tomé como que me digan hoy vas a pinchar una goma. Porque soy de la idea que los árbitros se equivocan como nos equivocamos todos”, reflexionó Larraburu.

Además agregó que “la semana pasada en la Liga del Sur hubo una fuerte discusión por el arbitraje de Huracán-Liniers, y ahora esta semana imagino que se va a analizar que está pasando con los árbitros”.

