“El año próximo debe haber una PASO para elegir al candidato a Intendente”

El histórico dirigente del peronismo en Bahía Blanca, Dámaso Larraburu, conversó esta mañana con LA BRÚJULA 24, el día después de la reunión cumbre entre los referentes del espacio político que definieron quién es la nueva presidenta del PJ en la ciudad.

“Me invitaron a la reunión de viejo que soy, para hacer mi aporte. Acudieron la mayoría de los dirigentes. Rodolfo Lopes estuvo reunido antes y se convirtió en congresal provincial. La flamante presidenta del PJ es Patricia Domínguez, una compañera que trabajó en la Secretaría de la Mujer, muy trabajadora y que la mayoría de quienes estábamos presentes nos inclinamos por generar el hecho de que una mujer presida el partido en la ciudad”, ponderó Larraburu, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Además, entendió que “hay que mejorar los espacios políticos porque los vecinos tienen cada vez menos inclinación a la vida partidaria, antes ser peronista o radical era como River-Boca y eso hay que recuperar. La gente vota más personas y coaliciones. El kirchnerismo obviamente hoy tiene una importancia en la vida interna del peronismo, tiene lugares específicos, de peso e instituciones importantes”.

Patricia Domínguez.

“Ayer había compañeros históricos, otros más jóvenes, Feliú que es un dirigente muy importante, con el cual tenemos visiones distintas en lo político, pero una relación personal de respeto mutuo. Podemos estar en una vereda u otra, pero nunca peleamos. Considero que tiene prestigio, un hombre que conoce la cosa pública y tuvo puestos destacados que desarrolló bien”, enfatizó en otro segmento de la entrevista radial.

Consultado sobre quién es el principal referente del justicialismo en la ciudad, Larraburu fue tajante: “Estoy en retiro efectivo, la gente con su voto acomoda a cada uno en su lugar. El año que viene, para elegir intendente, deberá haber una PASO como hubo el año pasado en Cambiemos y como el peronismo hizo en 2003, cuando Rodolfo Lopes logró impulso con esa interna para ganar la elección”.

“Debe haber dos o tres candidatos o candidatas. Algo similar ocurriría seguramente en Cambiemos. Eso le da fortaleza a las coaliciones y quizás una de las misiones del partido, más allá de los padrones, será incentivar de buena manera a que haya un disenso interno importante para dar potencia a la propuesta del peronismo”, sintetizó quien además desempeña labores en el club Sansinena.

Luego, analizó la figura del Presidente, la del Gobernador y el Intendente: “Alberto Fernández me gusta, como todo mandatario del mundo tuvo un regalito que no esperaba y cada día nos vamos dando más cuenta del desastre que dejó la pandemia. Y no es excusa, porque para mi que leo diarios de todo el mundo, el Covid golpeó en todos lados. Es complejo gobernar Argentina y su gestión va en alza”.

“Kicillof llega nuevo a la gobernación porque no era de Buenos Aires, como parte de un defecto que arrastran las dos coaliciones mayoritarias, viene trabajando bien con mucho equipo y experiencia en poner el rumbo, buscando soluciones como en el histórico tema del agua en Bahía. El fin de semana fui a Santa Fe por un tema laboral y en el trayecto vi muchísimas obras en las rutas que a veces no trascienden”, ponderó.

Por último, habló del jefe comunal: “A Héctor Gay le tengo respeto, un hombre que no viene de la política y que, con los disensos que pueda tener como con cualquier otra gestión, mantuvo bien el municipio, lo hizo sin grandes estridencias. Trabaja bien, es aplicado y hace 15 días nos encontramos en la calle en la puerta de un restaurante y le pregunté si iba a volver a ser candidato, me dijo que ‘no’ enfáticamente y estoy convencido de que así será. Va rumbo a terminar sus mandatos de forma prolija”.

“Con Christian Breitenstein, el único disenso que tuve es que se haya ido a ser ministro luego de ser electo intendente de Bahía y no tuve una mala relación personal. Marchó a Alemania y prácticamente no volvimos a hablar. Con (Gustavo) Bevilacqua terminamos casi sin diálogo y con Rodolfo (Lopes) tenemos la posibilidad de explicarnos cosas que nos permita tener una relación madura y de compañeros”, concluyó Larraburu.