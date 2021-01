Marcelo Gallardo: "Mis jugadores me emocionaron"

No quiso responder preguntas de la prensa Marcelo Gallardo en la conferencia postpartido. El entrenador de River se limitó a dejar el mensaje que tenía pensado y, aunque dejó a los periodistas con las ganas de saber las respuestas a sus interrogantes, pudo dejar claro su mensaje.

"Vengo -arrancó- a reconocer y a valorar a mi equipo, a mis futbolistas, que realmente me han hecho sentir representado, me han emocionado de la forma en que jugaron. Me siento orgulloso por la postura con la que enfrentaron el partido".

El Muñeco abundó entonces sobre el mismo mensaje. Y agregó: "Es una sensación muy plena la que tengo, porque cuando uno ve la postura de un equipo, cuando ve la forma y lo representa a uno, no me queda mucho para decir más que simplemente reconocerlos y agradecerles por el partido que jugaron hoy".

En la misma línea, Gallardo puntualizó: "Lo que vi hoy de mi equipo me hace sentir orgulloso y dignifica mi profesión. son por estos momentos que uno como entrenador elige esta profesión".

Por último dejó un mensaje para el equipo que se quedó con la eliminatoria gracias a la ventaja que había conseguido en la ida. "Le deseo suerte a Palmeiras y espero que tengan un buen año". Y con un breve saludo se despidió. Sin tiempo para más que para digerir el dolor de una noche mágica a la que apenas le faltó un gol para transformarse en hazaña.

