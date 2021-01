Bevilacqua acusó a La Cámpora de hacer política con la distribución de vacunas

El intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua, expuso su descontento esta mañana en LA BRÚJULA 24 con relación a una suerte de intromisión en la logística de la vacunación, apuntando directamente contra la figura de Laureano Alimento, uno de los referentes de Región Sanitaria I, a raíz de una serie de hechos ocurridos días atrás en el mencionado distrito.

"Recibimos 450 dosis como casi todos los distritos, estamos en un proceso de casi 160 personas del área de Salud que se vacunó y seguimos aplicándolas esta semana, esperando esta semana terminar con esta primera etapa. La segunda comenzará con la llegada de la vacuna complementaria de esta primera dosis y una tanda que incluya las que se van a aplicar a personal de seguridad, docentes y grupos de riesgo", sostuvo Bevilacqua, en el programa "Bahía Hoy".

Y prosiguió con su testimonio: "Vengo trabajando muy bien con el Ministerio de Salud, tanto de Provincia como Nación. Desde principios de la pandemia vinimos sorteando los problemas, más allá de algún que otro altibajo. Hoy, la realidad del rebrote nos obliga a tener alistado a todo el sistema de Salud. Y en el caso de la vacuna nos encontramos con algunos problemas. Como intendente debería estar ocupado más en mis funciones que en ciertas discusiones que no se dan con el Ministro y Viceministro de Salud de quienes me he sentido acompañado, sino con ciertos funcionarios a nivel de Región Sanitaria I, particularmente con Laureano Alimenti, segundo jefe del organismo".

"Los inconvenientes se presentaron la semana pasada cuando una concejala cercana a esta persona y referenciada por un movimiento político quiso convocar a la titular de la secretaría de Salud, a la presidenta del Consejo Escolar y la directora distrital para determinar la logística de la vacunación en las escuelas, me siento en la obligación de asumir la responsabilidad que la ciudadanía me otorgó como Intendente y, al mismo tiempo, que mis vecinos se apliquen la vacuna con todas las medidas de seguridad", disparó el jefe comunal de la región.

Con el correr de la nota, fue elevando temperatura: "Cuando las elecciones terminan, tenemos que entender que tenemos que gestionar y en esa responsabilidad se terminó el tema de punteros políticos. Los que deben manejar la situación son los que tienen la formación, sean médicos, profesionales o técnicos. Esto se lo hice saber al ministro y viceministro, quienes me llevaron tranquilidad. Pero en el día de ayer, esta concejal volvió a llamar a la secretaria de Salud, lo que ocasionó una molestia. Con Gollan y Kreplak venimos trabajando de manera correcta. Pero a 800 kilómetros hay determinados funcionarios como este señor que no entienden que la vacunación son de profesionales y médicos y se tienen que manejar de manera institucional".

"No puede ser que la organización corra por cuenta de un movimiento político. No tiene que ver con que comulgue o no con La Cámpora. El hecho es que en mi territorio, no quiero que ningún partido político se involucre. Una cosa es la campaña política, otra es la gestión de gobierno en un tema tan delicado como este. Lo que le hice saber es que si va a ser organizado por agrupaciones políticas, el municipio no se hará responsable", fue tajante Bevilacqua.

Y fue aún más allá: "Acá no puede pasar por la esquina una persona, por más que sea concejal, y decir por más que sea de La Cámpora que la organización se maneja de determinada manera, que se harán cargo de los becarios que se encargan de la parte administrativa. El ministro me dijo que es al revés, se organiza todo a través de la secretaría de Salud con Región Sanitaria y si alguno quiere colaborar tiene que ponerse a disposición, siendo este área la que determinará si necesita, porque ayer me decía que cuenta con todo su equipo de vacunación y no quiere a nadie que esté embanderado políticamente. Una cosa es el Estado y otra son los partidos".

"Me causa incomodidad hablar de esto, cuando tenemos que focalizar las energías en cómo superar la pandemia, con gente competente y con formación, siendo parte de los gobiernos municipal, provincial y nacional. Quiero dejar a salvo la relación mi relación con el Estado bonaerense que es excelente. Pero ocurren estas cuestiones con este señor (por Alimenti), que por segunda vez hace que aparezcan dirigentes políticos para organizar la campaña de vacunación. No me siento un pelele, si me votó la gente de Villarino voy a gobernar y tomaré determinaciones y el equipo que llevará adelante la tarea será el del municipio", aseveró.

Consultado respecto al fastidio que le ocasiona esta situación, lo graficó en el cierre del siguiente modo: "Ponemos las energías para organizar los freezers, los equipos generadores, la cámara de seguridad para proteger las vacunas y se nos presentan estos personajes a los que les queremos pedir que se trabajen en canales institucionales, sin desviar las decisiones del ministro de Salud".