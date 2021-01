El show de Campazzo: un truco futbolero y un sueño cumplido

Entre aquellos sueños que Facundo Campazzo buscaba hacer realidad, además de jugar en la NBA, estaba el de disputar un encuentro en el legendario Madison Square Garden, el imponente estadio en el que suelen jugar los New York Knicks. Se dio ese gusto en la noche del domingo. Acaso no haya sido de la manera que el cordobés imaginaba, con miles de butacas vacías por la pandemia del Covid-19, pero el 7 de Denver ya cumplió otra de las metas que se había propuesto en su ingreso en la mayor liga de básquetbol del mundo.

En esta ocasión, el entrenador Malone le permitió ingresar desde el comienzo del segundo cuarto. En la primera participación, metió una flotadora, y en la acción siguiente, levantó la pelota con un lujo futbolero, una acción conocida como marianela o una variante de la más moderna bicicleta, para asombro de los relatores.

En poco menos de seis minutos, sumó un triple a su cuenta para totalizar cinco puntos, dio una asistencia, y también se prendió en un cruce por la marca sobre Efraid Payton, que le dio un empujón y lo sacó de la cancha, aunque la situación no pasó a mayores. Sí pudo jugar como base por varios momentos; en otros pasajes se situó como escolta.

La segunda parte del show de Campazzo llegó en el último cuarto, ya con el partido casi sentenciado en favor de Denver. El entrenador Malone le dio más minutos al cordobés, que aportó en función de equipo. En total, terminó con una planilla de 5 puntos (1/2 en triples), 2 rebotes, 2 robos y 2 asistencias en 14 minutos de juego, para una cómoda victoria de los Nuggets frente a los Knicks por 114-89.

Así, Denver mejoró su marca a 5-5 en la Conferencia Oeste. Con un goleo repartido, otra vez se lució Nikola Jokic con 22 puntos (9/15 en tiros de campo para el serbio), 10 rebotes y 5 asistencias. Mejoró la defensa frente a un adversario que no cuenta con mucho en el ataque, y eso le permitió tomar distancias desde el comienzo. También sumaron Monte Morris y PJ Dozier (12 puntos cada uno), Gary Harris, con 14 y Paul Millsap y JaMychal Green, con 10.

Por el lado de New York, lo mejor estuvo en las manos de Julius Randle, con un gran aporte de 29 puntos (11-16 en tiros de campo), 10 rebotes y 4 asistencias, pero no fue suficiente lo hecho por el ex Los Ángeles Lakers para revertir el encuentro. El próximo reto para Denver será este martes, cuando visite a los Brooklyn Nets de Kevin Durant y Kyrie Irving.

Fuente: La Nación