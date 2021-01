Nuevo cruce por la llegada de vacunas contra el COVID-19 al Hospital Municipal

Si bien el panorama es un poco más claro que ayer, con una nueva promesa por parte de las autoridades provinciales de que finalmente llegarán dosis de la vacuna Sputnik V, desde el Hospital Municipal volvieron a mostrarse cautos y escépticos.

"No tenemos confirmación del día en el que van a llegar esas vacunas. Hasta que no las tengamos en el hospital seremos muy cautos a la hora de poner fechas", mencionó esta tarde la doctora Graciela González Prieto, vocera del mencionado centro asistencial, en comunicación con el programa Nunca es Tarde de LA BRÚJULA 24.

González Prieto resaltó que no tiene certezas respecto a la posibilidad de que las vacunas lleguen entre mañana o el viernes, aunque se mantendrán atentos a posibles novedades. "Nosotros tenemos todo listo y cuando avisen, ahí estaremos al pie del cañón para recibirlos. Pero no podemos comunicarlo, porque no tenemos certezas respecto a las fechas", recalcó..

Según la profesional, hasta el momento, "solamente fueron convocados dos médicos de la terapia intensiva para poder vacunarse en el hospital Penna" y acotó que otros dos especialistas, que no están actividad, "también recibieron la correspondiente dosis".

"Estamos preocupados por nuestro personal que está en la primera línea de batalla, porque la vacuna iba a significar un poco de alivio en medio de un panorama que ha vuelto a complicarse en las últimas semanas", mencionó.

Por su parte, Laureano Alimenti, Director Asociado de Región Sanitaria I, mencionó que esta semana o la próxima se "concretará la llegada de otra partida de vacunas y que la misma incluirá al Municipal".

"Lo que sucedió tuvo que ver con un tema de logística. En Bahía Blanca ya había una boca de vacunación, por lo que se decidió seguir repartiendo en aquellos distritos en los que aún no había llegado ninguna dosis", explicó.

De todos modos, y si bien fue cauto con los plazos, aclaró que en los próximos días los hospitales municipales de los diferentes distritos se irán sumando a los nosocomios provinciales.

Además, Alimenti mencionó que por el momento se están aplicando unas 35 vacunas diarias, pero que a partir de la próxima tanda ese número podría elevarse a 100, aproximadamente.

"A partir del jueves estamos en condiciones de hacer una vacunación un poco más masiva. Por el momento, y al tratarse de la primera tanda, preferimos realizar un planteo un poco más progresivo", explicó.