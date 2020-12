"Se dieron todas las combinaciones para este colapso"

Guillermo Jelinski, subsecretario de Recursos Hídricos de la Provincia, habló esta mañana con el periodista Germán Sasso, por LA BRÚJULA 24, y afirmó que la situación en torno al suministro de agua en la ciudad es "muy grave".

"Estamos muy complicados, la situación es muy grave. Se dieron todas las combinaciones posibles para que se produzca este colapso y que se viera la precariedad del sistema en Bahía", dijo el funcionario. Y explicó que "antes por lo menos teníamos agua en el dique en cantidad y calidad, pero justo ahora se suma tenemos algas y nos dificulta aún más el servicio".

Consultado sobre la relación entre el incremento de la cantidad de algas con la disminución en el caudal en la red, señaló que "hay que pensar que se trata de un fenómeno natural, pero cuando se dan condiciones climatológicas crecen de forma descontrolada. Dentro de los valores que se pueden manejar en las plantas de tratamiento, todavía estamos en ese momento, estamos operando los filtros al máximo, limpiando cada dos horas porque se tapan con algas".

"Para eso se usa agua limpia, porque si no se contamina, y eso nos consume más agua y hace que falte en la red. Cada vez que hay presencia de algas se encaran distintos procesos, los filtros hay que lavarlos más seguido y afecta todo el sistema", sintetizó.

"Estamos en una situación muy complicada, venimos con los paliativos que planteamos cuando estuve allá, se hicieron más de 260 reparaciones y aún seguimos con problemas"

"Se colocaron 20 cisternas en toda la ciudad, pero no alcanza, y están los seis camiones repartiendo todos los días repartiendo agua. No conseguimos más, porque no son cualquiera, tienen que ser especiales", aseveró Jelinski.

En esa misma línea, el funcionario provincial se refirió al clima como otra de las causas que perjudican el suministro. "Hay mucho más consumo, tuvimos el noviembre más caluroso de la historia y encima ahora vamos rumbo a un diciembre igual, es algo extremo. Por eso insistimos en el uso responsable, no tenemos buena distribución por las redes, y más allá de todas las reparaciones seguimos trabajando con las roturas".

"Se llegó a esta situación porque se han sumado conflictos, hoy ABSA funciona porque los operarios están todo el día dedicados y de forma continua, pero no puede ser esto, necesitamos tener un modelo de la red y trabajar sobre ello", argumentó.

Y agregó: "En Bahía Blanca están trabajando muy bien, pero hoy les ha tocado bailar con una situación compleja. Han tenido muy pocos recursos los últimos años, ahora lo que tenemos que hacer es llevarle agua a la gente para pasar el verano".

Además, en otro tramo de la entrevista, Jelinski manifestó que "sería muy importante" contar con el Ejército para la distribución de agua en la ciudad.

Más de Jelinski

Agua al Polo Petroquímico. "El dique originalmente se creó para el Polo, es así, cuando Bahía era una pequeña localidad. Si hay que reducirle la cantidad de agua, ABSA lo está haciendo, pero el problema hoy es la cantidad. Hoy lo que necesitamos es que las empresas se sienten con la empresa para terminar de una vez por todas con esta cuestión y colaboren con la puesta en marcha de la planta potabilizadora".

Obras prioritarias. "Reparar todas las cuadras donde se pierde, ampliar la planta potabilizadora, hacer la de Sauce Chico para Médanos y la planta del polo, con eso estaríamos bien".