Uocra: "Desde marzo no hay trabajo para nadie", se defendió el normalizador

Carlos Boer, al frente de la Comisión Normalizadora de la Uocra en Bahía Blanca, conversó esta mañana con LA BRÚJULA 24 mientras regresaba a la ciudad y desmintió las acusaciones que realizaron los manifestantes que se atrincheraron esta mañana en la sede local del gremio, quienes lo acusaron de crear listas negras, corrupción y droga.

"Me sorprende que diga semejante barbaridad. Hablar por hablar lo hace cualquiera. No tengo ni siquiera decir qué es cierto y qué no. En casi tres años de gestión ha habido cero violencia, ha trabajado todo el mundo cuando lo hubo. A los empresarios les pueden preguntar quién soy y cómo me comporto. Es lógico que las denuncias van a tener esta magnitud y nos ensucien de esta manera", sostuvo Boer, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y agregó en esa misma dirección: "Desde marzo pasamos una miseria terrible, por eso marchamos y le pedimos al Intendente que nos ayude. No hay listas negras. Me gustaría saber qué hay detrás de todo esto. Desconozco quiénes son los que se atrincheraron. El Lucas que conozco no es él, hasta que la Policía no los identifique no sabemos quién es".

"En la situación en la que estamos viviendo, con un gremio destrozado amerita que la Justicia actúe. Atiendo gente todos los días desde las 8 a las 14, escuchando a toda la gente. Hoy el gremio es totalmente abierto, vienen con sus hijos y me da placer la calidez del ambiente. No sé de dónde sacan las ideas de que son marginados. Me suena a algo armado", resaltó el dirigente.

En ese mismo sentido aclaró que "denunciamos la toma y esperamos que la Justicia investigue y vaya a fondo, que no quede en una simple usurpación. No sabemos si detrás está la política o quién. Después de tanto tiempo de remarla, esto molesta. A las 3 de la mañana saltaron los sensores de la alarma y vi las imágenes de cómo estaban destruyendo todo".

"Hay un grupo de trabajadores de la construcción que apoyan este cambio, que encabeza Gerardo Martínez. Uno no está de ningún lado o del otro, solo hago mi trabajo de la mejor manera posible. Las elecciones se van a realizar siempre y cuando dictamine el Ministerio de Trabajo. Hoy, por la pandemia, no podemos ni siquiera nombrar delegados", cerró.