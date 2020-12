Boca empató y pasó de ronda en la Copa Maradona

Boca, con la atención divida entre su participación en la Copa Libertadores y la Copa Diego Armando Maradona, empató con Talleres en Córdoba en un partido válido por la sexta y última fecha de la Zona 4. De esta manera, y por el triunfo de Newell’s en Rosario ante Lanús, ambos se clasificaron a la Zona Campeonato primero y segundo, respectivamente.

Boca y Talleres protagonizaron un aburrido primer tiempo. La fricción y los pocos espacios fueron una constante durante esta etapa en la que el Xeneize fue levemente superior. A los tres minutos, Federico Navarro le entró fuerte a Edwin Cardona, quien estuvo varios minutos con molestias hasta recuperarse. Mauro Zárate fue el otro futbolista de Boca que sintió el rigor del conjunto cordobés, que recién en el último tramo manejó la pelota.

Previamente, hubo algunas protestas del lado de Boca. Primero a los 8′, un penal de Juan Méndez sobre Nicolás Capaldo, en el que hubo una carga del futbolista local pero que no se percibió como falta. Luego, a los 16′ tras una excelente habilitación de Cardona, Fabra hizo una gran jugada personal y cayó reclamando pena máxima. Tampoco fue infracción, ya que el lateral colombiano se tiró antes de que haya contacto.

A los 21, otra vez Cardona envió un centro al corazón del área, que Wanchope Ábila no llegó por poco, mientras que el mismo colombiano minutos más tarde probó con un par de remates desde media distancia que se fueron por encima del travesaño. Boca jugó adelantado y esto complicó la salida limpia de Talleres, que recién pudo llevar preocupación a Andrada a los 29 con un remate de Franco Fragapane.

Hasta que a los 31, Wanchope Ábila volvió a sufrir una molestia muscular y pidió automáticamente el cambio. En su lugar, ingresó Franco Soldano.

En el complemento, la tesitura del partido no cambió, aunque Talleres se adelantó unos metros para no sufrir tanto como en la primer etapa. Sin embargo, poco pudo hacer porque el Xeneize tuvo más situaciones, aunque no muy claras. Un remate potente de Villa bien contenido por Díaz fue el primer gran llamado de atención para el local, y respondió la T con un fuerte disparo de Enzo Díaz, que despejó Esteban Andrada con una gran reacción.

En la segunda mitad el planteo de los de Russo cambió, porque el equipo ya no presionaba tan arriba y dejaba subir más tranquilo al local, lo que le permitía encontrar más espacios para la velocidad de Villa cuando recuperaba el balón.

La más importante ocurrió a los 28, cuando de manera insólita a Marcos Díaz se le escapó la pelota de las manos y le dejó servido el gol a Nicolás Capaldo, tras un cruce salvador en la línea de Nahuel Tenaglia. Sin embargo, el joven mediocampista de Boca, con todo el arco a su merced, remato a un costado del arco.

Un tiro libre de Mauro Zárate que exigió a Díaz, y un remate de Valoyes que se fue por arriba fueron las únicas chances que tuvieron uno y otro equipo en los minutos finales, que se jugaron con cierta tranquilidad por las noticias que llegaban de Rosario con la derrota de Lanús.

Está claro que la prioridad de Boca es la Copa Libertadores y el miércoles intentará cerrar en su casa la serie de octavos de final ante Inter de Porto Alegre, al que superó por 1-0 esta semana en Brasil con un gol de su capitán Carlos Tevez. En el caso de concretar su clasificación para los cuartos de final, el Xeneize se encontrará en esa instancia con Racing, que sorprendió al eliminar al Flamengo en el Maracaná, campeón vigente de la Libertadores.

Tevez, la principal figura del equipo durante todo 2020, no viajó a La Docta al igual que otra pieza importante como Eduardo “Toto” Salvio. En tanto, Edwin Cardona, quien atraviesa su mejor momento desde que regresó al club en agosto, con goles, asistencias y actuaciones en un nivel superlativo, fue titular pero salió al inicio del complemento.

Russo además mantuvo al arquero Esteban Andrada, jugó de entrada el peruano Carlos Zambrano, un defensor de categoría internacional, también estuvieron el colombiano Jorman Campuzano y Nicolás Capaldo, y como ante Newell’s en la ofensiva iniciaron Mauro Zárate y Ramón “Wanchope” Abila.

