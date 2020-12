Boudou: "Hay una fuerte avanzada para que yo vuelva a prisión"

El exvicepresidente, Amado Boudou, arremetió hoy contra la Corte Suprema de Justicia, que dejó firme su condena en el caso Ciccone. Según el exfuncionario kirchnerista, el fallo del jueves del máximo tribunal es "otro baldazo del sistema del Poder Judicial sobre la República y la democracia argentina".

El exvicepresidente consideró que "hay una fuerte avanzada" para que él vuelva a la cárcel. "En el último tiempo, días antes de que salgan las sentencias, los jueces hablan por los grandes medios y hacen anticipación, así que ya sabía lo que iba a pasar. Salvo la posibilidad de leerle un cuento a mis hijos y levantarme con ellos y estar cerca de Mónica, no me cambia mucho volver a la cárcel", afirmó Boudou, en diálogo con radio Rivadavia.

Y lamentó que el máximo tribunal no haya oído los argumentos de los juristas y académicos Eugenio Zaffaroni y el fallecido Julio Maier, que respaldaron el pedido para que fuera revisada su condena.

Además, Boudou dijo que no se "arrepiente de nada que haya hecho". "Se me involucró en algo que no tuve nada que ver con Ciccone. No tuve una sola actuación en lo que fue la compra de un grupo empresario a otro grupo empresario. Cuando hay una sentencia de 900 páginas es porque muy bien no se pudo explicar", expresó.

El jueves pasado, con una decisión unánime, la Corte Suprema dejó firme la condena a cinco años y diez meses de prisión contra Boudou por haberse apropiado de la imprenta Ciccone. El exfuncionario, que obtuvo la prisión domiciliaria en abril pasado, por ahora no volverá a la cárcel.

Fuente: La Nación