Un abogado inicia acciones legales contra ABSA

Las temperaturas van en ascenso y, casi como una consecuencia inevitable, se multiplican los reclamos por falta de agua en la ciudad. Sin soluciones en el corto plazo por parte de las autoridades, la paciencia de los vecinos se colmó y hacen catarsis en los medios de comunicación, las redes sociales y manifestaciones en la puerta de ABSA.

Maximiliano Görg es un conocido abogado y, en diálogo con LA BRÚJULA 24 relató cómo vive esta problemática: "Mi situación no es distinta a la que están pasando todos los que residimos en el barrio Molina Campos y otros sectores de Bahía. En mi caso particular, hace cuatro días que tenemos un hilito de agua y quienes tienen tanque en el techo no llegan a cargar. Todo tiene un límite".

"En los últimos 29 días realicé 16 reclamos. Me dieron siete respuestas distintas. La última fue la que todos sabemos, admitiendo que no pueden proveer de agua y que no hay ningún plan de contingencia para satisfacer a toda la ciudad. Por eso decidí intimar a la empresa", sintetizó Görg, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Asimismo, aclaró que "no lo hago para que me den el servicio a mi y al resto no. Estamos en el primer día de diciembre, va a ser largo y duro. Siento que se están riendo en la cara, no pueden decirte que no tienen ningún plan. Hay familias que no dan más, que tienen problemas de salud".

"Es hora de que las autoridades, no solo las de control, sino también las administrativas y judiciales impongan multas civiles. No puede ser que ABSA no haga obras para mejorar el servicio. Los gobiernos no les exigen nada y estos hacen lo que quieren", resaltó el letrado en otro segmento de la entrevista radial.

Consultado con relación a si este problema se viene sintiendo desde años anteriores, recordó que "el verano pasado hubo problemas, pero fueron mucho menos y no arrancaron en octubre. El reclamo hay que hacerlo, porque sino queda en la nada. Tengo la suerte de contar con tiempo para llamar las veces que sea necesario para manifestar mi queja".

"Que te cobren por el servicio es una provocación innecesaria. En mi caso particular puedo pagarlo, pero si voy a comer a un restaurante y me dan la comida que no se puede comer o me tira el café sobre la ropa, no me pueden traer la cuenta", cerró Görg.