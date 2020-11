Habló Luque, el médico de Maradona: "Yo no soy el responsable de todo esto"

Después de tres horas de allanamiento en su casa de Adrogué, Leopoldo Luque, el médico neurocirujano de Diego Maradona, este domingo habló tras la muerte del ídolo: "Yo todo lo que hice fue más, no de menos".

"Si de algo soy responsable con Diego es de amarlo, de cuidarlo, de extenderle la vida y de mejorársela hasta lo último. Yo hice lo imposible para eso: conseguí que pueda acceder al psicólogo, al psiquiatra… Conseguí lo que nadie podía", se sinceró el médico.

Enojado, nervioso, verborrágico y, a su vez, con mucha claridad para detallar cuestiones inherentes al tema médico-paciente y sobre la personalidad del Diez, Luque recibió a los medios en el patio de su casa de 30 de Septiembre al 1800, en la zona Sur del conurbano.

Allí improvisó una conferencia de prensa luego de que la Policía Bonaerense abandonara su casa y se llevara la historia clínica de Maradona y varios dispositivos electrónicos. También, en simultáneo, fue allanado el consultorio del médico de avenida Del Libertador 5990 por la Policía Federal.

"En cuanto a las cosas que se dicen, no las puedo ni leer, porque estoy muy mal porque se murió mi amigo. Estuve en el velorio, en el entierro y vi gente que ni había visto nunca y qué se diga que no estuve con él, no lo pude creer", dijo Luque, y luego remató: "Yo no soy el responsable de todo esto".

Tras afirmar que, son procedimientos legales que desconoce, y que estará a disposición de la Justicia, Luque dijo: "Sé lo que hice con Diego, por Diego hasta el último momento, tengo todo para mostrar, y estoy absolutamente seguro de que hice lo mejor con Diego, lo mejor que se podía".

Fuente: Clarín