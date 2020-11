"Tenía que revertir la imagen que había dado contra Paraguay"

Lautaro Martínez completó un gran partido frente a Perú y fue vital para el triunfo 2-0, ya que convirtió uno de los goles de la Selección Argentina. Tras el partido, el "Toro" habló en conferencia de prensa.

"Quizá hoy estuvimos más tranquilos cuando tuvimos la pelota, la manejamos con paciencia y encontramos los espacios", explicó. Además, detalló cómo fue su tanto. "Justo Leandro (Paredes) agarró la pelota, vio que hice un movimiento para quedar de frente al arco y pude terminar definiendo. En los otros partidos tuve algunas situaciones, pero creo que hoy hicimos un gran partido y nos llevamos los tres puntos", aseguró.

En tanto, Lautaro fue consultado por cómo celebró su conquista. "Un festejo porque por ahí contra Paraguay no me sentí cómodo en el sentido individual, no hice un partido como quería y hoy tenía que revertir esa imagen. Más que nada en lo personal porque tengo que trabajar para el equipo y yo creo que hoy hice un gran esfuerzo como mis compañeros", aseguró.

Fuente: TNT