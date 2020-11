El Intendente confirmó que Bahía Blanca regresa a la Fase 4

El intendente Héctor Gay visitó esta mañana los estudios de LA BRÚJULA 24 y adelantó que Bahía Blanca vuelve a ubicarse entre las ciudades que pertenecen a la Fase 4, luego de varias semanas, a partir de una mejoría notoria en la situación sanitaria y el amesetamiento en relación con los contagios.

"En menos de una hora, cuando se anuncien las nuevas etapas, estaremos en Fase 4. Con Carlos Bianco (jefe de Gabinete bonaerense) intercambiamos información y anoche a última hora nos confirmaron esta decisión, algo que también ocurrirá en Mar del Plata. El cambio no es tan grande porque estábamos en una Fase 3 ampliada y lo que se permite es blanquear determinadas actividades. Habrá que estudiar muy bien cómo proceder para evitar la segunda ola. En Europa hay manifestaciones y disputas callejeras en la Policía porque la gente no soporta más el aislamiento. Para eso hay que seguir cuidándose", destascó Gay, en el inicio de su charla con el periodista Germán Sasso.

Y no dudó en repartir elogios: "Quiero destacar el enorme trabajo que hizo el sistema sanitario de la ciudad, público y privado, poniéndose la tarea al hombro. Hoy prácticamente no tenemos efectores de salud contagiados. La concientización de la gente ha sido muy importante, más allá de que aún queda una porción más pequeña que no ha acatado las medidas".

