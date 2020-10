Vivían y trabajaban en un campo, pero los echaron y buscan trabajo de lo que sea

Maximiliano González, su esposa y su pequeño hijo están parando por el momento en una pieza que les prestó el Partido Comunista, en la primera cuadra de calle Roca. Su situación es angustiante.

En diálogo con LA BRÚJULA 24, Maximiliano contó que estuvo durante años trabajando en un campo de Santa Fe, pero de un momento a otro se quedó en la calle y el destino lo trajo a Bahía.

"Se que está todo complicado con esta cuarentena, estábamos establecidos en un campo y de un día para el otro nos dejaron sin trabajo, vinimos para acá a buscar algo, nos ofrecieron una casita con un baño, pero no tenemos nada", relató en diálogo con Germán Sasso.

Y agregó: "Estoy golpeando puerta por puerta, quiero trabajar, lo que no se lo aprendo enseguida. Estuve en el Ejército trabajando como carpintero y como mecánico, fui camionero y remisero. Me ofrezco para lo que sea, no me importa barrer una vereda si es para darle de comer a mi hijo".

El número de teléfono de Maximiliano es 0291-155-368162.