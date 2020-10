Aumento de casos en Punta Alta: "Parece mentira que no dejemos de compartir el mate"

El intendente Mariano Uset encabezó en la mañana de este lunes una nueva conferencia de prensa para describir la situación por la que atraviesa el distrito por la pandemia de COVID 19, junto al secretario de Salud Leandro Rodríguez.

El jefe comunal aseguró que “la infraestructura y el recurso humano del sistema de salud hoy están en jaque”, ante el aumento en la cantidad de casos positivos.

Además, Uset contó que “parece mentira, pero en los seguimientos que hacemos ante cada caso positivo hay una enorme cantidad de gente que cuenta naturalmente que compartió el mate”.

Por su parte, el secretario de Salud informó que hoy la ocupación de camas de Terapia Intensiva del Hospital Naval es del 89%. En tanto, de las 65 camas comunes destinadas a COVID en el distrito hay 18 ocupadas (un 28%). Sobre las camas destinadas a internación común por patologías NO COVID, en el Hospital Municipal la ocupación es del 100% y en el HNPB del 50%.

Al iniciar la conferencia de prensa, el intendente Mariano Uset aseguró que "nos vamos acostumbrando a un número más alto de casos, con un incremento sostenido durante la última semana, superando el promedio los 30 casos diarios".

En ese sentido, el jefe comunal señaló que “hoy está en jaque la infraestructura hospitalaria del distrito y, fundamentalmente, nuestro recurso humano, que trabaja intensamente para dar respuesta a un número elevado de casos y una cantidad muy elevada de seguimientos que superan ampliamente las mil personas”.

Por otra parte, Uset hizo referencia a la confirmación de provincia en su boletín oficial de este lunes de que Coronel Rosales continúa en Fase 4.

“Esperemos poder sostenerlo. Para eso tenemos dos caminos. Por un lado, podemos seguir esperando que la situación cambie, tomar un cambio de fase como una desgracia y defender la fase actual desde la política. El otro camino, que es al que apostamos, es el del trabajo conjunto con ustedes en sus casas, en la calle, en los espacios públicos, en sus trabajos, donde apliquen todas las medidas que venimos repitiendo hace 6 meses y medio”.

“Son cuatro medidas básicas: uso de tapabocas, distanciamiento, lavado frecuente de manos y fundamentalmente, no compartir el mate. Parece mentira, pero en los cuestionarios que hacemos en los seguimientos ante cada caso positivo de COVID, haya una enorme cantidad de gente que cuenta naturalmente que compartió el mate con alguien que no sabía que estaba infectado, pero cuando lo sabemos ya es tarde porque el mate ya se compartió”.

Insistiendo sobre la responsabilidad individual de cada ciudadano, más allá de todas las medidas adoptadas desde el Estado, Uset dijo: “No se sientan inmunes porque no sabemos cómo nos va a tratar la enfermedad a nosotros o a nuestros familiares amigos o compañeros de trabajo”.

“A cuidarse no solamente de COVID, sino hasta para subir una escalera, en los excesos en comidas y bebidas, o aquellos que tengan enfermedades crónicas que se cuiden para no entrar en una crisis y necesitar una internación, porque hoy en el Hospital Municipal tenemos un 100% de ocupación en la sala de internación NO COVID”.

Situación del sistema de Salud al 5 de octubre a las 9hs

El doctor Leandro Rodríguez, a cargo de la Secretaría de Salud de Rosales Municipio, dio un detalle pormenorizado sobre las capacidades hospitalarias del distrito en las distintas áreas, tanto en el Hospital Municipal Eva Perón (HMEP) como en el Hospital Naval de Puerto Belgrano (HNPB).

“Tenemos el 89% de camas de Terapia Intensiva ocupadas. Sobre un total de 9 camas que tenemos en el Hospital Naval, hay ocupadas 5 con pacientes COVID positivo y 3 con otras patologías”.

“La ocupación de camas COVID generales en el distrito es del 28%. Sobre un total de 65 camas, tenemos 18 ocupadas y 47 camas libres. Si lo desglosamos en los efectores de salud, en el HNPB, sobre 53 camas están 15 ocupadas y 38 libres. En el HMEP, sorbe 12 camas alistadas para COVID, hay 3 ocupadas y 9 libres”.

“A nivel internación general NO COVID, es decir para el resto de als patologías, en el HMEP hoy la ocupación es de 100%, teniendo pacientes a la espera de una cama internados en guardia médica. En el HNPB, para patologías NO COVID, hay una ocupación aproximada del 50%”, explicó Rodríguez.