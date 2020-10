El emotivo homenaje del abogado Miguel Angel Asad a Quino

En su tradicional columna de los jueves, el doctor Miguel Angel Asad realizó un sentido homenaje a Joaquín Salvador Lavado, "Quino", el fabuloso creador de Mafalda. Además, y evocando diferentes viñetas de este ingenioso personaje, realizar un filoso análisis de la realidad de nuestro país.

"Quino se valió de Mafalda para poner ante nuestros ojos todo lo que hacíamos los demás integrantes de la sociedad y en esa mirada, había algo de inocente crueldad. En sus palabras, reflejó con ironía los males que se replicaron en el planeta durante muchísimos años", dijo Asad.

"Hay viñetas que se vuelven actuales, como esa en la que un grupo de hombres trajeados y ricachones le gritan a un pobre tipo que estaba remando solo en un mar embravecido y le dicen: ´¿cómo no rema más Fernández, me extraña, estamos o no estamos todos en la misma barca?' Esto me recuerda al centenar de multimillonarios que juntaron dólares con la pala, en general malhabidos, y que hoy invocan su derecho a la propiedad en un país con un 50% de pobres", reflexionó.

Según la visión de Asad, "la muerte de Quino deja intacta la ironía de Mafalda, la misma que interpeló a todos los políticos del orbe". "Su lección es enrostrarnos que mirar al pasado como si no tuviera culpas y al porvenir como si no tuviera impurezas, además de ser una pavada gigante, son dos espejismos siniestros", agregó

"Se siente el olor a miedo ahora que el Estado perdió el control de la calle, ahora que cada casa es una garita con policía privada y ahora que estamos inundados de derechos y huérfanos de obligaciones. Cuando adviertas eso, te darás cuenta que ni Quino a muerto, ni Mafalda es una inocente niña que ya no tiene nada para decirnos", completó.