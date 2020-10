Admiten demoras para dar turnos en el móvil de castración canina y felina

En las últimas semanas se fueron multiplicando los reclamos de vecinos bahienses que exteriorizaron su malestar por lo complejo que resulta obtener un turno en el móvil de castración canina y felina.

Al respecto, el doctor Fernando San Juan, Director de Veterinaria y Zoonosis, reconoció el problema en LA BRÚJULA 24 que "se están dando menos cantidad de turnos, tenemos un solo teléfono y los llamados son muchos. Por eso se produce un colapso porque tenemos menos personal, al tener gente licenciada por ser personas de riesgo. A la gente le pedimos paciencia porque nos cuesta satisfacer toda la demanda".

"Tenemos solo un administrativo y quien otorgaba turnos hasta antes de la pandemia no está concurriendo. Lo que puedo sugerir es que consigan un turno presencial en Juana Azurduy 3744 del barrio Saladero. Los otros dos móviles están en las delegaciones Centro y Norte", mencionó San Juan, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Luego, explicó que "en una veterinaria particular, la castración de una perra cuesta no menos de $4000 pesos y en una gata a partir de los $3000. Hasta el año pasado castrábamos 25 animales por día. Ahora, solo 16 entre caninos y felinos. También ocurre que hay gente que solicita un turno y después no va".

"Actualmente, la mentalidad cambió porque antes solo se castraban hembras. Ahora el proceso se realiza también con muchos machos. Sus dueños lo que buscan, además, es evitar problemas prostáticos a futuro", finalizó el profesional.