Vino a Bahía en remís y recuperó el dinero que había perdido gracias al noble gesto de un conocido herrero

Quién dijo que todo está perdido. En tiempos donde la realidad transita por caminos en los cuales no abundan las acciones nobles, encontrar una historia que vaya en el camino contrario a lo que se ha transformado --tristemente-- en algo natural, invita a soñar con un futuro mejor.

Uno de los protagonistas de esta crónica es Julián Paz, un vecino de Pedro Luro que el último domingo por la mañana viajó en un remís bahiense que circunstancialmente se encontraba en aquella localidad del partido de Villarino.

Al momento de finalizar el viaje en la Plaza Rivadavia y, luego de descender de la unidad, notó que le faltaba un sobre con 32 mil pesos y mil dólares. Desesperado, se acercó a una de las paradas de taxis que se encuentra en el sector y uno de los trabajadores del volante que lo vio bajar del vehículo le tendió una mano.

"Me puso en contacto con la operadora de la central, quien me preguntó cómo era el sobre, le expliqué que era de papel madera y tenía escrito mi nombre con una lapicera roja", relató Paz, en su charla con la redacción de LA BRÚJULA 24.

Y continuó: "Me enviaron otro auto para llegar al lugar donde me entregaron todo intacto. Allí me dijeron que un pasajero que se subió unos minutos después había hallado el dinero".

"Quiero avisarle a esta persona, que me dijeron que es herrero de profesión, que en estos días voy a volver a Bahía y que quiero verlo para agradecerle", advirtió emocionado y agradecido "no tanto por el dinero en sí, sino por el gesto que vale más que la plata", finalizó.