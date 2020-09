Ghigliani tildó de "inescrupulosos" a dirigentes de Cambiemos por el manejo de la pandemia

La concejal del Frente de Todos, Gisela Ghigliani, salió al cruce de los dichos de su par de Juntos por el Cambio, Nicolás Vitalini, luego de que este último señale en LA BRÚJULA 24 que el decreto emanado por Nación y Provincia que establece el retroceso de fase en Bahía Blanca "es insconstitucional", y disparó munición gruesa al tildarlos de "inescrupulosos" por el manejo de la pandemia.

"Estamos en una situación inédita y amerita trabajar articuladamente porque no sabemos cuándo va a terminar. En lugar de ir a la Justicia, sería bueno que gestionen para la ciudad. Desde hace varios meses venimos planteando de qué manera acompañar el transcurrir de esta pandemia. Se debe seguir buscando los casos positivos, seguir aislándolos, comprar reactivos, reconvertir las UCMA que son las camas extrahospitalarias que permiten una primera asistencia y ahora se está viendo que necesitan otra infraestructura", enfatizó Ghigliani, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y añadió que "el secretario de Salud (Pablo Acrogliano) viene diciendo hace tres semanas que van a reconvertirlas y tomar nuevo personal. Si eso no se hace, no vamos a poder avanzar. La situación es compleja, los números van en aumento. Este fin de semana hubo nueve fallecimientos y ya son más de 60. Las proyecciones son negativas, por eso me pregunto si cuando el Intendente se paró junto con los directores de los hospitales y mostró su preocupación sin mencionar la palabra colapso, unas horas después y luego de un fin de semana crítico en materia de mortalidad en vísperas del 21 de septiembre, a sabiendas de que se venía esta fase, menciona que esta fase no va a funcionar ni traerá ningún beneficio. Esto quiere decir que renunció a cualquier tipo de gestión para transitar esta coyuntura".

"Y a esto se le suma el comunicado de ayer de los concejales de Juntos por el Cambio que parece que recién salen a la ciudad y hablan como si no tuvieran nada que ver. Quienes abandonar a la suerte a vecinas y vecinos estos últimos meses para que el costo sanitario y económico sea el menor posible es el gobierno de Cambiemos. Es vergonzoso, son inescrupulosos porque se aprovechan de una situación que tiene una gravedad que no se dimensiona más allá del día a día", sintetizó con énfasis la edil de la oposición bahiense, disparando duras críticas.

Asimismo, argumentó su rígida postura, la cual comparte con todo su bloque: "Estuvimos en el Concejo votando las emergencias que solicitaron, participamos de los espacios cuando nos convocaron. Planteamos nuestra postura y pedimos que dejemos de poner palitos y conos para el tránsito y que ese dinero podría haber sido utilizado para comprar test rápidos e hisopar más que pueden tener un margen de error pero para esta situación son muy útiles".

"Hay que tomar decisiones y conducir la pandemia. Gay es el intendente de la ciudad, para eso lo eligieron. Ni él, ni el Presidente ni el Gobernador han deseado estar en este contexto, pero cuando les toca deben avanzar. Acompañamos a la comisión de apertura de actividades, siempre manejando un criterio sanitario y el Intendente firmó dos o tres actividades por su cuenta", señaló Ghigliani, con relación a las funciones que deben cumplir quienes tienen cargos ejecutivos.

Y se diferenció de Vitalini, quien había mencionado que el cambio de fase fue inconsulto: "El retroceso fue conversado con el Gobierno Provincial y Nacional. Gay dice que no sirve la Fase 3, entonces pareciera que renunció a todo tipo de acción para tratar de frenar el avance de casos en la ciudad. No está a la altura de las circunstancias en un momento crítico. Hoy salieron directores de hospitales a pedir menos circulación de personas. Particularmente creo que menos gente en la calle significa menos virus".