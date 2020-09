El Colegio de Farmacéuticos no avala la venta de Ibuprofeno nebulizable

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) se refirió en las últimas horas a la utilización del ibuprofeno nebulizable, el novedoso tratamiento realizado en Córdoba que estaría dando buenos resultados a pacientes con COVID-19.

Según comunicó el mencionado ente, aún no se ha iniciado ningún trámite para realizar la evaluación del protocolo de este medicamento que es fabricado por el laboratorio Química Luar y que ya venía siendo aplicado en afecciones pulmonares como la fibrosis quística y el EPOC.

Al respecto, Silvia Godoy, presidenta del Colegio de Farmaceúticos de Bahía Blanca mencionó que el organismo no puede avalar su uso, pero mencionó que tampoco está mal que alguna farmacia lo prepare como preparación magistral.

"En Córdoba se viene produciendo desde hace un tiempo, lo probaron en pacientes con COVID y arrojó buenos resulados. Sin embargo, ANMAT, que es el ente que regula todo lo que es medicamentos y procesos tecnológicos, no recibió ninguna prueba al respecto. Recién la semana pasada hubo un movimiento de presentación, pero aún sin el número y los requisitos que se necesitan para que esto tenga rigor científico", aclaró Godoy, en diálogo con el programa Nunca es Tarde de LA BRÚJULA 24.

Godoy se considera una defensora de las preparaciones magistrales, aunque aclaró que en este caso y mientras el ente nacional no lo habilite, el Colegio no lo puede avalar.

"El farmaceútico puede prepararlo, pero nosotros como institución no podemos avalar el uso de este medicamento, si no está regulado por ANMAT. Hay que ser muy cautos, porque podríamos estar llevando esperanza a un paciente. Lo va a usar un médico cuando el paciente esté internado y así lo considere necesario. Nadie tiene que salir a comprarlo", dijo.

Según Godoy en Bahía todavía no ha sido utilizado, pero en la zona sí. "Como no tiene ensayos clínicos, no puedo ir a comprarlo. Se aprueba como uso compasivo. Si un paciente está grave, se usa bajo consentimiento del paciente y de sus familiares", finalizó.