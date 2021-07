El Colegio de Farmacéuticos local celebró el fallo contra Farmacity

La Corte Suprema de Justicia rechazó en las últimas horas el reclamo judicial a partir del cual la firma Farmacity quería instalarse en territorio bonaerense, pasando por sobre la normativa que impide la instalación de farmacias a nombre de sociedades anónimas en la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo a lo informado, el máximo tribunal confirmó las sentencias dictadas en instancias anteriores y entendió que “el legislador local ha ejercido sus facultades en forma razonable, basándose en principios de salud pública, ampliando la protección de los pacientes”.

Silvia Godoy, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Bahía Blanca, habló al respecto con el equipo del programa "Vive cada día", por LA BRÚJULA 24, y señaló que "era inesperado en este momento, no teníamos muchas expectativas", aunque de igual modo aclaró que "la Corte decidió que el modelo de farmacia propuesto por organizaciones mundiales de salud no afectaba a otras leyes, y no dio cabida a la presunción de hacerle juicio a la Provincia".

Silvia Godoy, del Colegio de Farmacéuticos de Bahía (Foto Pablo Noir - La Brújula 24)

"Nosotros no estamos en desacuerdo del ingreso, pero siempre de acuerdo a la ley que establece la Provincia de Buenos Aires. Para mí esto es como volver a creer a la justicia, es darle prioridad a la salud pública porque hoy la farmacia ocupa un rol preponderante respondiendo consultas de la gente", sostuvo la profesional.

Y dijo que "todo eso en Farmacity no se hace, son unidades de venta. Yo en mi farmacia soy responsable de todo lo que pasa". "La contención que tiene la farmacia de barrio no la puede encontrar en un lugar como ese, es como una unidad sanitaria".

Por otra parte, manifestó que "yo creo que como todo vendría con buen gusto, sería bien aceptado por la gente, pero a la larga se verían las consecuencias como pasó en Chile, donde cerraros muchísimas farmacias y ellos terminan determinando el precio de los medicamentos"