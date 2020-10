Afirman que hay faltantes y subas desmesuradas en medicamentos relacionados al COVID-19

La Unión Argentina de Salud, entidad que nuclea a clínicas, sanatorios, hospitales, centros de diagnóstico, obras sociales, financiadores y servicios de urgencia que atienden al 70% de la población, le advirtió al Gobierno que en los últimos meses se registraron ajustes promedio en los medicamentos que superan el 500%, agravando de esta manera la crisis de financiamiento que viene sufriendo el sector en los últimos años.

“Nos hemos encontrado con aumentos de hasta el 1100% en medicamentos que se le deben suministrar a los pacientes con COVID, particularmente a aquellos con síntomas más graves que requieren una combinación de drogas para su tratamiento”, advirtieron desde las entidades de salud.

Silvia Godoy, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Bahía Blanca, ratificó que esta situación se está dando especialmente en productos que se suministran en hospitales y que este faltante tiene que ver con la alta demanda originada a partir de la pandemia.

"Está complicado el suministro de determinada medicación en torno al COVID, no solamente por el aumento, si no porque no se consiguen determinadas drogas. Por eso, el llamado a cuidarse porque además de faltar camas para pacientes con esta enfermedad, también faltan medicamentos", reveló Godoy en diálogo con el programa Nunca es Tarde, de LA BRÚJULA 24.

Según Godoy, los faltantes y las subas tienen que ver con medicamentos como anestésicos, ansiolíticos, bloqueadores musculares y sedantes.

"Los incrementos que han sufrido un incremento más rotundo son aquellos que se le suministran a los pacientes que están más graves. No son los medicamentos que se suministran en las farmacias, si no que se trata principalmente de aquellos que reciben los hospitales", comentó.

"Entendemos que este problema tiene que ver con el fenómeno de oferta y demanda. No hay medicamentos y los que hay, son caros. Es más, muchas veces los hospitales se ven en la obligación de cambiarlos por otros que tal vez no son tan efectivos", completó.