"El lunes también es el Día de la Sanidad y el mejor regalo para los médicos es cuidarnos"

El Secretario de Gobierno del municipio, Adrián Jouglard, detalló esta mañana en LA BRÚJULA 24 cuál es el plan para evitar que se ponga en riesgo la situación sanitaria de la ciudad en el marco de los festejos por el Día de la Primavera que promete una importante cantidad de jóvenes (y no tanto) en distintos paseos verdes, una verdadera amenaza de contagios de coronavirus.

"En la zona del Parque de Mayo, Paseo de las Esculturas, La Carrindanga y otros sectores verdes haremos operativos desde el mismo sábado, tal como ocurre desde hace dos fines de semana. Cerraremos esos lugares al tránsito vehicular para que la gente tenga más espacio para caminar y, así, se pueda mantener el distanciamiento social. Incluso, teniendo en cuenta que el clima va a ser más benévolo, lo que nos obligará a redoblar los esfuerzos", sostuvo Jouglard, en su charla con el periodista Germán Sasso.

No obstante, aclaró que "lo ideal sería que todos podamos realizar nuestra vida lo más normal posible, tomando los recaudos con el distanciamiento social, el uso del barbijo y no compartir el mate. Por eso vamos a machacar en la concientización. En años anteriores, los jóvenes solían ir a Monte Hermoso y en esta ocasión no va a ocurrir. La comunidad médica está muy preocupada. Ese mismo 21 de septiembre es el Día del Trabajador de la Sanidad y el mejor regalo que le podemos hacer es ser lo más cuidadosos posible con los festejos. En otro momento sería el día de descanso para ellos, sin embargo por la pandemia seguirán trabajando como hasta ahora".

"Saldremos todos los funcionarios a hablar con la gente, sumándonos a personal de Tránsito, Policía y Defensa Civil, además de los voluntarios. Los parques de Mayo, Independencia y de la Ciudad estarán cerrados al tránsito vehicular. Sabemos que al aire libre hay menor riesgo, siempre y cuando se cumplan con las medidas de autocuidado. A los adultos mayores les pedimos que traten de no concurrir a estos espacios públicos y que acudan a plazas que no son tan concurridas para tomar un poco de aire", destacó el funcionario municipal, en otro segmento de la entrevista radial.

En esa misma dirección, Jouglard consideró que "Todo se ha ido modificando y a diario aprendemos de la enfermedad. Gracias a Dios la ciencia sigue avanzando y cuando antes se desalentaba al uso de tapabocas, hoy se convirtió en una medida de prevención muy efectiva", al tiempo que reiteró: "Es importante no asumir riesgos innecesarios porque si bien los jóvenes que van al parque se puedan enfermar y la transcurran sin mayores complicaciones, cuando van a sus casas pueden transmitirla a padres y abuelos que son más propensos a llevarla de una peor manera, con riesgo de vida".

Luego, se refirió a la situación revelada por la sección Bahía Indiscreta, donde se produjo el desalojo de un cumpleaños en el Palihue, en la casa de un conocido abogado y político"En lo que respecta a las fiestas privadas en domicilios particulares están prohibidas por decreto nacional. Los inspectores municipales solo actúan en lo que respecta a incumplimientos de ordenanzas locales. En lo que tiene que ver con la concurrencia a lugares públicos, sería imposible labrar actas porque el exceso de gente violando normas tornan impracticable la actuación de los Juzgados de Faltas que ya de por sí están sobrecargados. Por eso apuntamos a la conciencia individual y aceptar las reglas de convivencia para no comprometer la salud de los demás".

"La idea es que la gente esté en el espacio público, pero que lo hagan de la manera más cuidadosa posible, más allá de que les pedimos que no concurran. No hay ordenanza municipal para invitarlos a que se retiren porque estamos hablando de la vía pública. No estamos en una fase de aislamiento como al inicio de la cuarentena donde no se podía circular libremente sin un certificado que les permita estar allí. La mayoría de la gente entiende cuando alguien les sugiere que no compartan el mate, mantengan distancia o usen barbijo", imploró el Secretario de Gobierno.

Por último, analizó que "la enfermedad transcurre más entre relaciones afectivas y familiares que entre quienes comparten un espacio laboral o se cruzan en un supermercado haciendo las compras. Incluso, estamos trabajando en uno de los problemas de la pandemia es la falta de recurso humano en los hospitales. La idea es ampliar la complejidad de las UCMA con tecnología y profesionales para dotarlo de los elementos necesarios para internar a personas que no puedan ser alojadas en los nosocomios de la ciudad".