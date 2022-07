Jouglard y Zaninelli debatieron en vivo tras las denuncias cruzadas

En las últimas horas se instaló una fuerte polémica entre el Frente Gremial Docente y los concejales de Juntos y Avanza Libertad, quienes votaron un proyecto en contra del llamado adoctrinamiento en las escuelas.

Con comunicados de por medio, de un lado hablan de una iniciativa repudiable y vergonzosa, mientras que los ediles firmantes denunciaron que hubo “amenazas”.

Esta mañana, en diálogo con el periodista Germán Sasso, por LA BRÚJULA 24, Sergio Zaninelli, secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur (ADUNS), y Adrián Jouglard, concejal oficialista, se refirieron a lo ocurrido.

Primero, Zaninelli comentó que el texto en cuestión “tiene que ver con la lamentable decisión que tomó el Concejo Deliberante la semana pasada, es pedir al gobierno de la Provincia que instale un método para recibir denuncias anónimas. Es poco serio y a la vez peligroso”.

“Si el sustento de esta resolución fue sobre la base de esta docente que se vio en un video, del Gran Buenos Aires, desencajada que hablaba del gobierno de Mari, es poco serio. Es un hecho puntual y uno debe rechazar este tipo de acciones de cualquier docente. La escuela debe proveer innumerables fuentes, sino seguimos replicando historia de una sola manera”, añadió. Y dijo también que “es peligroso, por lo anónimo”.

“Yo me remonto por la edad a la época de la dictadura. También es peligroso para el alumno, porque hoy puede expresar su opinión sobre diversos temas y podría llegar a ser denunciado. Es una persecución inútil. Creo que hay otros métodos de consenso”, indicó. Y consideró que “menospreciamos a nuestros estudiantes, pensando que son fáciles de adoctrinar y no hay nada menos cierto que eso. Hoy los jóvenes tienen un nivel superior a nosotros en cuanto al disentimiento”.

Jouglard, por su parte, aclaró que “como todo proyecto hay pluralidad de opiniones y cada cual defiende la suya de acuerdo a lo que sabe y conoce. Acá lo que planteamos nosotros en el comunicado es que más allá de todo esto, uno puede discernir, debatir en el Concejo y votar, pero lo que no se puede es amenazar en un comunicado a aquellos por su antecedente. Decirles que porque son docentes se va a tener memoria en su momento”.

“Lo que estamos denunciando es esa amenaza que se hace a los docentes bajo el argumento de que en algún momento van a dejar de ser concejales y volver a la docencia. No es una discusión sobre el proyecto porque tendrá opiniones como cualquier otro, siempre a favor y en contra y en ese sentido se han expresado los gremios dentro del recinto, lo que no puede ser es que al no estar de acuerdo amenacen a las personas que estuvieron a favor. Si uno pensara que este proyecto avasalla los derechos de alguien, está la justicia para actuar como corresponde”, expuso.

Y agregó: “Un concejal de la oposición les dijo –a las ediles Soledad Martínez y Valeria Rodríguez– que quería ver su cara cuando tuvieran que volver a la docencia, me parece que no es algo que tengamos que tomar como común. Ese es el hecho que repudiamos. El resto es debatible, los sindicatos docentes han explicado su desacuerdo y me parece bien, pero dentro del marco de la democracia. No se puede amenazar a quien bajo su creencia lleva adelante una función o vota de determinada manera”.

Más de Zaninelli y Jouglard en el aire de La Brújula 24

Zaninelli – “Si el punto es la última oración yo hasta casi coincido con Adrián, creo que es exagerado. Tiene la base de memoria, verdad y justicia que venimos peleando hace años, claramente se podría haber evitado esa oración. Pero yo les digo a las concejalas que son docentes, que cuando vuelvan a su trabajo ellas podrían ser víctimas de su propia creación porque cualquier padre las podría denunciar por cualquier motivo”.

“Ese es el significado que se les señala a las docentes que hoy son concejalas, que se fijen eso que les puede pasar. Casi que se están pegando un tiro en el pie. Un Diputado Nacional -por ESpert- llamó al Suteba mafiosos, chotos y vagos, y una concejala lo replicó en Twitter. Me parece que hay cosas que son complejas. Coincido es que esa oración fue exagerada y se podría haber evitado, pero acá nos estamos yendo de eje todos”.

Jouglard – “Comparto algunas de las cuestiones que ha dicho Sergio. Hoy la situación social no es la mejor, todo parece que se termina transformando en un Boca-River, blanco o negro. Todos debemos mantener cordura, en el marco de la democracia todas las discusiones son válidas, cada cual puede defender sus ideas, pero siempre dentro del marco del respeto de las instituciones”.