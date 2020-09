"No queremos enfrentar pagos al FMI hasta 2024"

Comenzó la cuenta regresiva. El ministro de Economía, Martín Guzmán, ultima los detalles del proyecto de Presupuesto Nacional que el martes enviará al Congreso. Varias son las definiciones que se tejen por estas horas: la letra chica de una inflación proyectada en 29% para el 2021, de un déficit fiscal de 4,5% y de un crecimiento de la economía estimado en 5,5%.

Sin embargo, más allá de esos indicadores, hay cuestiones de fondo que entraron de lleno al escenario político económico: desde la quita de 1% de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires hasta los objetivos que se encaran en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que ya comenzó.

"Siempre hubo diálogo fluido con el staff del Fondo Monetario Internacional. Hemos construido un diálogo que ha sido muy valioso en el proceso de reestructuración de deuda y que continúa en un buen carril, dentro de un proceso que es muy complejo porque el país tomó, entre 2018 y 2019, un préstamo de una cuantía altísima. Nosotros tenemos que tener despejado el horizonte de la carga financiera en los próximos años y vamos hacia ese punto. Eso va a requerir de negociaciones que van a llevar a un tiempo", dijo Guzmán.

Además agregó que "hubo una charla telefónica entre el Presidente y la directora gerenta del FMI, y esa misma tarde se envió la carta formal que firmé yo como ministro de Economía y que también firmó el presidente del Banco Central, para que las negociaciones se inicien. Eso ya está ocurriendo".

En cuanto al objetivo de esta negociación con el Fondo desde la perspectiva argentina dijo que "primero, no queremos enfrentar pagos con el Fondo en el período de 2021 a 2024. Recordemos que cuando la Argentina se endeuda con el FMI, en 2018, la premisa del gobierno que nos precedió era que esto iba a restaurar la confianza en los mercados financieros internacionales y que, de esta manera, iba a reducirse el costo del crédito, con menores tasas para poder acceder a un fondeo, repagar ese crédito y seguir con el programa económico que estaba implementado. Claramente, eso no sucedió; la economía profundizó sus problemas y la recesión se acentuó. Ahora, nosotros tenemos que bajar eso. El programa estará basado en que no hay estabilización posible sin recuperación económica".

Por último, sobre los números del Presupuesto 2021 y que la inflación se calcula en el orden del 29 por ciento, Guzmán indicó que "no puedo andar dando precisiones de este tipo ahora, porque el martes vamos a enviar el proyecto. Lo que puedo contar es que va a ser una ley basada en un conjunto de principios. El primero es que es un presupuesto de transición macroeconómica que apunta a la recuperación de la actividad. Lo que buscamos es tener la posibilidad de darle un estímulo a la economía, pero el tamaño está limitado por las restricciones de financiamiento. Vamos con un esquema de incentivos a la economía en todo lo que se pueda, pero siendo respetuosos de las limitaciones de financiamiento. Vamos a anunciar un número concreto de déficit fiscal primario…".

Fuente: La Nación