El dueño del geriátrico se defiende: "No tengo nada que ocultar"

Sergio Cutipa, señalado como el dueño de un geriátrico "trucho" ubicado en Charlone al 1200, se defendió de las graves acusaciones vertidas esta mañana por una de sus empleadas -dijo que la obligaba a ir a trabajar a pesar de tener coronavirus-, y dijo que "no tengo nada que ocultar".

"No es verdad, nosotros le ofrecimos quedarse acá porque yo estaba solo con mi hijastra, ella no tenía un lugar para aislarse y supuestamente estaba bien. Esa era la opción que nos dio el médico, hacer todos la cuarentena acá, pero ella quiso hacerla en su casa", sostuvo en diálogo con LA BRÚJULA 24.

Y agregó: "Dice que acá no se llama la ambulancia, pero es totalmente falso. Me va a denunciar legalmente, pero no tengo problema porque está haciendo falso testimonio. Tenemos siete abuelos acá y los familiares me conocen, yo no tengo nada que ocultar".

"Acá a los abuelos se los trata bien, comen bien, estoy indignado con ella. Uno trata de darles lo mejor y salen con estas cosas raras. Yo no obligo a nadie, yo tengo a mi familia acá", sostuvo Cutipa.

Y respecto de la metodología de trabajo implementada ante situaciones de este tipo, comentó que "me dijeron que el día 26 dio positivo la abuela que falleció, estábamos esperando hasta que a las 8 y media más o menos me dieron esa información y activamos el protocolo, todos a su casa".

"Ella -por Johana, la denunciante- incluso ya estaba en su casa ese día, tenía franco", explicó.

Por último, se refirió a la parte legal. "El hogar está asentado en Región Sanitaria. Cuando empezó la cuarentena nos mandaron una planilla para completar con todos los datos, cantidad de abuelos, dueños, y empleadas. Habilitado no está pero Región Sanitaria sabe que el hogar está acá y estamos controlados por ellos".