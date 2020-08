El bahiense Abel Pintos se prepara para su primer show vía streaming

A muy poco de convertirse en padre, Abel Pintos se prepara para regresar a los escenarios. Claro que lo hará con el cumplimiento de todos los protocolos dispuestos por las autoridades sanitarias. La fecha del concierto vía streaming es el próximo 12 de septiembre a las 21.

Ya están disponibles las entradas para el concierto streaming & radio el 12/9 a las 21 horas. Podes adquirir tu pase para verlo on line en https://t.co/8HTWjRDukL y si no podes o no preferís adquirir tu entrada, podes escucharlo en vivo y en directo por @NacionalAM870 pic.twitter.com/bIiqHn4BL0