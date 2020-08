"La policía actuó como marca el DNU e hizo cumplir la ley", aseguró Moccero

Luego que el intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, ordenó a la Justicia del mencionado distrito que envíe citaciones a quienes participaron de la marcha del #17A del último lunes, habló con LA BRÚJULA 24 y dijo que "el sistema de salud está bien porque aceptamos todos los DNU".

"Cuando sacó este último que refería a que se prohibían los actos y reuniones familiares, nosotros lo comunicamos y fue aceptado a pesar de que estábamos en Fase 5", agregó.

"Pero cuando se juntaron desde un sector anticuarentena les dijimos que no podían hacerlo en grupos de más de diez personas y no hicieron caso", justificó Moccero.

"Se juntaron cerca de 140 personas y por lo tanto la policía actuó de manera muy amable y les comunicó que debían retirarse, pero la gente con mucha soberbia dijo que de ahí nadie los movía", agregó.

Por último, Moccero sostuvo que "la policía pidió los DNI y se elevó la causa a la Fiscalía N°1 de Bahía Blanca".

"Este grupo no respetó la ley y no entendieron el riesgo de la pandemia. Nosotros no lo podemos permitir. Ya había pasado en el día de la bandera y tampoco lo respetaron. La gente de Coronel Suárez decía por qué esta gente hace ese evento y nosotros no podemos recaudar fondos para el club. Estamos en democracia y pueden hacer lo que quieran, pero estamos en pandemia y hay un DNU del presidente. ¿Es un atropello hacer cumplir la ley?", agregó Moccero en el programa Hoy También.

Además dijo que en Coronel Suárez hay seis casos confirmados. "Cinco estaban en cuarentena pero hay una mujer que no sabemos cómo se contagió", sentenció.