La queja de los bahienses con casas en Monte: "El intendente está siendo caprichoso"

Los días pasan y la restricción en el acceso a Monte Hermoso para propietarios no residentes se mantiene. Esto, sumado a un par de hechos delictivos que han ocurrido en la localidad balnearia, hicieron que muchos comenzaran a alzar la voz. Uno de esos casos es el de Carolina, quien en diálogo con el programa "Nunca es Tarde" de LA BRÚJULA 24 FM 93.1 dejó su opinión.

"Nadie está desconociendo la situación sanitaria en la que se encuentra el país y el mundo. Pero nosotros tenemos un régimen jurídico que tiene que prevalecer en estos casos. No es posible que el único derecho inviolable que establece la Constitución sea al de la propiedad privada y sea el primero que se está violando en esta situación",

Continuando con su exposición, mencionó que "hay viviendas que son viejas y que necesitan ser ventiladas. Hay casas que han quedado con el calefactor prendido o con la heladera enchufada con mercadería".

Y de igual forma, la vecina también buscó dejar en claro que "los propietarios pusimos mucho sacrificio para tener una casa y nuestro derecho se está viendo vulneradas completamente. En nuestro caso particular y por segundo año consecutivo, nuestra casa fue violentada y nuestros padres tuvieron que viajar para poder ver el daño y para intentar asegurarla y cerrarla de alguna manera".

En otro pasaje de la entrevista Carolina fue concreta: "Si el intendente me está diciendo que no puedo pasar porque puedo afectar a su población y qué él solamente intenta cuidarla, por qué en lugar de mejorar la rambla, no compra respiradores. La gente evidentemente no es lo que le importa, porque todos sabemos que el propio intendente no permanece en Monte Hermoso las 24 horas".

Yendo más allá se preguntó: "El lucro cesante de quien no va a poder alquilar su propiedad durante el verano, ¿quién lo paga?. A la gente que no va a tener ese ingreso, se le va a complicar para bancar una presión impositiva tremenda que nos cobra un intendente que dice que quiere un balneario de primera, pero que después no nos deja entrar. No pretendo no pagar impuestos, pero sí que, al menos, ese impuesto cubra lo que tiene que cubrir, que es la seguridad pública de nuestras propiedades".

Por último Carolina cerró diciendo que "el intendente no está razonando y está siendo necio. Está parado en una postura que la tiene porque sí. Está siendo caprichoso. Ningún propietario se niega a aceptar un protocolo. Pero lo que pedimos es ingresar dos horas o tres en nuestra vivienda para llegar y poder realizar alguna reparación que sea necesaria. Es nuestra casa y nos está generando una afectación a nuestro patrimonio".