Lejos del básquet: qué deporte es el favorito de Ginóbili desde su retiro

Tras 22 años como profesional -16 de ellos en la NBA-, cuatro anillos de campeón con San Antonio Spurs y dos medallas (oro y bronce) de Juegos Olímpicos, Emanuel Ginóbili decidió dejar el básquet en 2018 y parece que no lo extraña ni un poco. En más de una oportunidad, el bahiense de 43 años (cumple hoy 28 de julio) reconoció que está alejado de la pelota naranja.

“Cuando estoy en Argentina vengo de vacaciones a descansar, pero en San Antonio hago vida normal de papá. Me despierto todos los días a las 7 de la mañana, desayuno con mis hijos y después me voy a entrenar algo... que no sea básquet. No toqué la pelota prácticamente desde que me retiré. No tengo abstinencia, al contrario”, había deslizado a comienzos de 2019 en una entrevista brindada al youtuber y comediante Radagast.

🏀🎾 | 🇦🇷 Manu Ginóbili y su revés a una mano 🤣pic.twitter.com/0ShPeS7sti — Golpe de Tenis (@golpedetenis) July 25, 2020

De esta manera, parece que Manu se inclinó por otra disciplina a la que le está poniendo mucho esfuerzo y pasión. “Mejorando muy despacito mi revés”, fue la frase que escribió el ex número ‘20′ de la franquicia de Texas junto a un video en el que se lo puedo ver muy concentrado jugando al tenis.

Radicado en San Antonio desde hace años y lugar donde pasa la cuarentena en medio de la pandemia de coronavirus, el ex basquetbolista ya había contado que gracias a la flexibilización del aislamiento que hay en Estados Unidos, él pudo continuar con su prácticas deportivas y así despuntar el vicio. “Acá las restricciones son un poco más light y puedo salir a andar en bicicleta. Y como tengo un amigo que tiene una cancha de tenis en su casa, voy para allá y juego al tenis”, había manifestado en una nota con Nicolás Szekasy para la empresa Endeavor.

Si bien Ginóbili aceptó que de vez en cuando juega al básquet con sus dos hijos mayores en el garage de su casa, dejó en claro que gasta su energía en otras actividades como el gimnasio, la práctica de yoga, andar en bicicleta y la raqueta. Pero, tal como publica Infobae, parece que este último dejó de ser un hobby y ya se convirtió en su nuevo deporte favorito ya que no es la primera vez que se lo ve públicamente jugando y disfrutando de la pelotita amarilla.

A fines del año pasado, Manu compartió una foto en su cuenta de Instagram junto a su ex compañero Tony Parker con raquetas y una cancha de cemento de fondo. “Como no habrá más mundiales de básquet para nosotros, descargamos energías con el tenis”, redactó el nacido en Bahía Blanca mientras el seleccionado argentino dirigido por Sergio Hernández se preparaba para el Mundial FIBA de China.