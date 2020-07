"Tengo serias sospechas sobre la policía", dijo la mamá del joven de Pedro Luro desaparecido

Facundo José Astudillo Castro lleva 67 días desaparecido. El joven de 22 años partió el pasado 30 de abril, en medio de la cuarentena, desde Pedro Luro hacia nuestra ciudad. Algunos testigos dicen haberlo visto en Bahía Blanca y en General Daniel Cerri. Pero Facundo no aparece y la desesperación en el seno de su familia comienza a crecer.

Cristina, su mamá, reveló esta tarde en LA BRÚJULA 24 que tiene serias dudas respecto al accionar policial y habla de una desaparición forzada. De hecho, la semana pasada se formalizó un pedido de investigación en el Juzgado Federal N° 2 y la fiscalía a cargo del doctor Santiago Ulpiano Martínez.

Según su testimonio, en la comisaría de Pedro Luro demoraron mucho tiempo en tomarle la denuncia y los testimonios de los oficiales que supuestamente lo interceptaron aquel mediodía en un retén, se contradicen respecto a lo sucedido.

"Desde el 30 de abril, Facundo está inactivo en sus redes sociales y la última llamada desde su teléfono fue conmigo", mencionó Cristina en comunicación con el programa Nunca es Tarde. "En aquel entonces me enojé mucho con él, porque se había ido en medio de la cuarentena. Discutimos y él me dijo dos frases 'vos no te das una idea de dónde estoy´ y ´mamá, vos no vas a volverme a ver'", contó .

Cristina reveló que tras varias negativas, en la comisaría de Pedro Luro recién le quisieron tomar la denuncia el 5 de junio. "En la última comunicación con mi hijo, se escuchó un ruido raro. O Facundo tiró el teléfono o se lo arrebataron", dijo.

Tras tanto insistir, la familia de Facundo, junto con su abogado, consiguió que realicen un rastrillaje en Mayor Buratovich y Teniente Origone. Y fue justamente en ese proceso cuando se encontró con algunas revelaciones inesperadas.

"El mismo día del rastrillaje hicimos una reunión con gente del K9. Ahí un oficial llamó a una chica vestida de policía y me dijo ´ella es Xiomara Flores, ella fue quien lo levantó a su hijo y lo llevó hasta la entrada de Teniente Origone. Resulta que esta mujer nunca me miró a la cara y estuvo todo el tiempo con un superior al lado. Además, la oficial estaba de civil ese día y supuestamente lo llevó en su auto particular", expresó.

Las dudas de Cristina aumentaron al llegar a Mayor Buratovich, donde había cinco patrulleros en la entrada y donde, según su relato, fue recibida por el comisario Navarrete, quien levantando el tono, le dijo que "siguieran hasta el cruce de las rutas 3 y 22, que en Buratovich no tenían nada que hacer".

"Yo creo que mi hijo nunca llegó a Bahía. La policía me dijo que lo dejaron seguir, pero los testimonios se contradicen. En la primera declaración, un oficial de apellido Sosa dice que a Facundo lo levantó una Dunster Oroch y después dijo que se alejó caminando", contó.

Para Cristina, a Facundo le pasó algo en Mayor Buratovich y su mirada le apunta directamente a la policía. "Algo le hicieron. Jugaron con nosotros, nos pelotearon y dejaron pasar el tiempo. Lo único que pido es que aparezca con vida", cerró la mujer.