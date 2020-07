De qué se trata la fase 5 limitada a la que ingresó Coronel Rosales

El intendente Mariano Uset, junto a la secretaria de Gobierno, Abigaíl Gómez, dieron detalles del regreso de Coronel Rosales a la Fase 5 en el marco de la pandemia de COVID-19, luego de la Resolución 882 del Ministerio de Jefatura de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires.

En esta nueva etapa, se reabrirán locales gastronómicos, gimnasios y actividades deportivas individuales, pero continuarán prohibidas reuniones sociales y familiares y la permanencia en espacios verdes.

“Nuestros casos positivos no se generaron en Coronel Rosales, salvo en el núcleo familiar de los casos no autóctonos. Y el 100% de los casos no autóctonos que tuvimos, provienen de la vecina ciudad de Bahía Blanca”, explicó el intendente Uset.

En ese sentido, “convocamos a la responsabilidad de todos – expresó el jefe comunal -, con las recomendaciones que venimos haciendo, y pedimos evitar al máximo las idas a Bahía Blanca, y solo hacerlo por cuestiones indispensables que no puedan resolverse aquí, limitándose a realizar esa actividad y regresar sin interactuar o concurrir a algún otro lugar, porque la circulación del virus en Bahía es local”.

“Hace las compras en Coronel Rosales, tenemos mucha oferta de comerciantes que también la están pasando mal y necesitan vender, y va a ser lo más seguro para vos”, dijo Uset.

En tanto, también pidió “la solidaridad de los empleadores públicos y privados, para buscar las herramientas, aún con trabajadores esenciales, para evitar ese ida y vuelta tan frecuente”.

“Convoco a la Armada, a Policía, a las universidades, a los bancos públicos y privados, e incluso a los ámbitos de Salud, a que si hoy tienen reservas de bajas. esos puestos no se cubran con gente de Bahía Blanca”, añadió.

Por otra parte, el intendente agradeció y reconoció “a todos lo hicieron posible el regreso a la Fase 5”.

“Primero al vecino responsable que está mejorando su actitud y compromiso con la salud de todos cumpliendo los pedidos que hacemos por esta vía. También el reconocimiento a todo el equipo médico del distrito que está haciendo un trabajo enorme, porque al día de hoy seguimos sin haber tenido casos autóctonos y habiendo controlado los casos positivos con los correspondientes cercos epidemiológicos y muchísima responsabilidad”.

“Gracias a todo esto entramos en una Fase 5 limitada a partir de hoy, para poder recuperar esta subnormalidad de a poco”, concluyó Uset.

La funcionaria Abigaíl Gómez, en tanto, dio detalles de las actividades que vuelven a estar permitidas y también de aquellas que no, con las explicaciones correspondientes.

“Vamos a reactivar la gastronomía con las mismas medidas que habíamos tomado anteriormente. Pedimos que sigan cumpliendo las medidas y recomendaciones como lo hicieron previamente, para poder seguir libres de casos autóctonos. Debemos respetar el 50% de la capacidad del lugar, cerrar a la hora 24 y pedimos que traten de entregar turnos a los clientes”.

“Los gimnasios van a poder reabrir sus puertas, respetando la capacidad máxima de 10 personas, siempre y cuando no se exceda la capacidad de 1 persona cada 2,35 metros cuadrados. Cuidemos a los clientes y que el cliente verifique que se cumplan estas medidas”.

“Vamos a mantener la prohibición de permanencia en espacios verdes, porque vimos que no funcionó, que el único fin de semana donde estuvo permitido no se cumplieron las medidas de distanciamiento y de prevención”.

“Tampoco se permiten reuniones sociales ni familiares. Una visita a los padres, de parte de una persona que trabaja en Bahía Blanca, genero un contagio,”.

“A los empleados puntaltenses que trabajan en Bahía Blanca les pedimos que sean más responsables aún, que traten de evitar circular por la ciudad y delegar las compras en sus familiares”.

Por último, Gómez señaló que “por ahora, no se va a pedir el aislamiento de quienes vengan de Bahía Blanca, porque son miles los que van y vienen, pero sí vamos a extremar el control de los permisos de circulación y que justifiquen la necesidad de fuerza mayor o de la urgencia por la que hayan tenido que ir a la ciudad vecina”

“Si nos cuidamos entre todos podremos mantener la Fase 5”, concluyó la secretaria de Gobierno.