Patentes: admiten demoras en el trámite del descuento

Ceferino Martínez, subsecretario de Ingresos Públicos de la Municipalidad, habló esta mañana con el equipo de LA BRÚJULA 24 sobre varios temas, aunque lo más destacado estuvo relacionado al cobro de las patentes en la ciudad.

En las últimas horas no fueron pocas las consultas. El contestador de este medio se llenó de mensajes de vecinos que quieren pagar y no pueden, o que intentan gestionar el descuento a través de Internet y no les llega la respuesta.

"Puede ser que haya casos particulares que han tenido problemas, pero se están tramitando muchos subsidios vía web y funciona bien", afirmó el funcionario.

Y agregó: "Sé que hay demoras porque se concentra mucho en estos días por el vencimiento".

Además, reconoció que "quizás algún operador haya comunicado mal porque por el tema de la cuarentena se hizo este sistema, medio a las apuradas, para evitar que la gente venga. Se ha probado y funciona correctamente", aseveró.

Respecto del descuento del 25%, Martínez manifestó que "se tramita en cualquiera de las cuotas", aunque indicó que "si el año pasado ya lo habían hecho, el municipio ya lo otorgó y ahora pide que igual presenten la documentación".

"Si no lo habían tramitado, que se tomen el trabajo de intentar hacerlo por la web, que no paguen la primer cuota para no perderlo. Así como se han prorrogado alumbrado y limpieza, seguridad e higiene, esto también se va a contemplar. Entendemos que hay un embudo y no se pueden tramitar todas las solicitudes al mismo tiempo", sostuvo.

La nota completa: